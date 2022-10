Drożyzna dotarła do hipermarketów. W rok nawet 100 zł więcej na paragonie

Ostatnie notowanie koszyka cenowego pochodzi z 14 października br. Ile kosztowało 50 produktów w hipermarketach?

Ceny w Auchan

W badanym przez nas okresie Auchan proponował zakupy 50 produktów z Koszyka w cenie wobec 345,58 zł wobec 330,5 zł w sierpniu. Jeszcze w czerwcu br. za te same produkty zapłaciliśmy 316 zł. Na przestrzeni dwóch miesięcy ceny skoczyły o 15 zł, a przez ostatnie cztery miesiące koszyk zdrożał o prawie 30 zł. Jakie towary kosztują więcej? Kawa, herbata, olej, żółty ser, margaryna, mąka. Tańsze są natomiast cytryny, pomarańcze, schab, soki owocowe. Rok temu za podobne zakupy w Auchan płaciliśmy 258 zł, czyli o 87 zł mniej.

Ceny w Kauflandzie

W sieci Kaufland w październiku 50 produktów FMCG można było kupić w cenie 389,78 wobec 354,5 zł w sierpniu i 349,5 zł w czerwcu br. W ciągi czterech miesięcy zakupy podrożały o 40 zł. Więcej w tym miesiącu zapłacimy za herbatę, piwo, jaja, ser żółty, mleko, mąkę, pomidory, pomarańcze, paprykę. Rok temu podobne zakupy kosztowały 288,60 zł, co oznacza, że obecnie jest o 101 zł drożej niż w październiku 2021 roku, czyli ponad 35 proc. więcej rdr.

Ceny w E.Leclerc

Sieć E.Leclerc proponuje w październiku 50 produktów w cenie 402,90 zł wobec ok. 376 zł w sierpniu i 366 zł w czerwcu br. W październiku 2021 za podobne zakupy płaciliśmy 307,95. Oznacza to podwyżkę na poziomie ok. 95 zł, czyli ok. 31 proc. w skali roku. Droższa jest m.in. kawa, margaryna, jaja, kurczak, banany. Mniej w porównaniu do sierpnia kosztują majtasy śledziowe, dżem, jabłka, pomarańcze.

Ceny w Carrefour

W Carrefour zakupy kosztują obecnie 393,69 wobec 380 zł w sierpniu i 346,5 zł w czerwcu. Rok temu było to 301 zł. Oznacza to skok cen o ponad 92 zł zł w ujęciu rdr., czyli o ponad 30 proc. W Carrefourze podrożało masło, płatki kukurydziane, dżem, olej, masło, margaryna, mąka, cytryny, pomidory, mięso i wędliny. Tańsza jest herbata, jaja, majtasy śledziowe.

