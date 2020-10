Druga fala obostrzeń: Cios dla gastronomii, w handlu na razie stabilnie

Od soboty cała Polska stała się strefą czerwoną. Tego dnia weszły w życie nowe obostrzenia w związku z koronawirusem. Fot. Shutterstock

Minął pierwszy weekend po ponownym wprowadzeniu obostrzeń, w związku ze wzrastającą falą zachorowań na COVID-19. W sobotę ruch w galeriach i na targowiskach zależał od regionu, był mniejszy lub taki jak zwykle. Gorzej radzą sobie lokale gastronomiczne, dla wielu z nich kolejna fala pandemii może oznaczać przysłowiowy gwóźdź do trumny.

Od soboty cała Polska stała się strefą czerwoną. Tego dnia weszły w życie nowe obostrzenia w związku z koronawirusem. Zmieniają się zasady funkcjonowanie lokali gastronomicznych, które mogą sprzedawać dania jedynie na wynos i dowóz. Zawieszona została też działalność sanatoriów. W transporcie publicznym i w sklepach obowiązują limity osób.

Ograniczenia obejmują także handel. W sklepach obowiązują limity pięciu osób na jedną kasę w placówkach handlowych do 100 m kw., a w lokalach powyżej 100 m kw. limit ten wynosi jedna osoba na 15 m kw. W dalszym ciągu obowiązują godziny dla seniorów, zgodnie z którymi od 10.00 do 12.00 w sklepach zakupy mogą zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia. Premier zawrócił się z apelem o nieprzemieszczanie się i pozostanie w domach wszystkich niepracujących seniorów powyżej 70. roku życia. Ponadto we wszystkich placówkach handlowych jest też wymóg noszenia maseczek ochronnych, sklepy mają obowiązek udostępnić klientom podczas zakupów rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji rąk.

W całym kraju zawieszona jest działalność siłowni, basenów, aquaparków. Nie można też organizować imprez okolicznościowych jak m.in. wesela, konsolacje.

Zbulwersowani nowymi obostrzeniami ze strony rządu, w niedzielę protestowali restauratorzy z Gdańska. - Będziemy głośno walczyć o: otwarcie lokali gastronomicznych, zapewnienie finansowania wynagrodzeń pracowników za czas zamknięcia lokali, wydłużony czas na wymianę starych kas fiskalnych na nowe online, zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS, wydłużenie zmian szyldów (nowa ustawa krajobrazowa) - napisali organizatorzy strajku w wydarzeniu na Facebok.com.

Z kolei właściciele restauracji i karczm na zakopiańskich Krupówkach żalą się, że decyzja rządu jest nie zrozumiała. - Już wcześniej w zakopiańskich restauracjach zachowywano reżim sanitarny - była zredukowana ilość stolików i odbywała się regularna dezynfekcja. Choć jesteśmy po letnim sezonie turystycznym, to jednak restauratorzy liczyli jeszcze na weekendowych turystów. Wyniki finansowe sezonu letniego na pewno nie zrekompensowały zamknięcia biznesów na wiosnę. Teraz dla branży gastronomicznej jest jeszcze gorzej niż na wiosnę, ponieważ wtedy wykorzystywano urlopy wypoczynkowe dla pracowników, a obecnie pracownik jest gotowy do pracy, a nie może jej świadczyć powiedziała PAP prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej (TIG) Agata Wojtowicz.