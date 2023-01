Duża fuzja na rynku wyrobów higienicznych. Velvet Care przejmuje rywala

Zgłoszenie z sprawie koncentracji trafiło do UOKiK 30 grudnia 2022 r. Sprawa jest w toku.

Wyroby higieniczno-sanitarne to w Polsce duży i szybko rosnący segment branży papierniczej. W naszym kraju rocznie wytwarza się ponad 400 tys. ton papieru. Obecna sytuacja na rynku papierów higienicznych jest trudna, wpływ na to ma dużo niekorzystnych czynników zewnętrznych – rosnące cen surowców i energii.

Velvet przejmuje Almus

Velvet prowadzi działalność w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów higienicznych do codziennego użytku wykonanych z bibułki, w tym m.in. papieru toaletowego, chusteczek higienicznych i papierowych ręczników kuchennych.

Firma Velvet CARE powstała w sierpniu 2013 roku, ale jej korzenie sięgają 1897 roku. To wtedy, czyli ponad 120 lat temu, powstała Papiernia w Kluczach k. Olkusza. W ciągu ostatnich 20 lat Papiernia w Kluczach i marka Velvet przeszły kilka zmian właścicielskich. W latach 1996-2013 firma była częścią amerykańskich koncernów International Paper, a następnie Kimberly Clark. W następstwie utorowało to drogę do wykupu menedżerskiego i utworzenia wspólnie z Funduszem Avallon firmy Velvet CARE w 2013 roku. Od 2018 roku spółka ma nowego większościowego udziałowca - fundusz Abris, partnera w dalszym rozwoju biznesu. W ramach tego partnerstwa w 2020 roku zrealizowaliśmy pierwszą międzynarodową akwizycję kupując czeską spółkę Moracell. W momencie powstania Velvet CARE rozpoczął się też największy w historii papierni projekt inwestycyjny, wart ponad 250 mln zł. Pierwszy etap obejmował uruchomienie 5 nowych linii przetwórczych. Istotnym wydarzeniem było włączenie w kwietniu 2015 roku linii do produktów nawilżanych. Dzięki niej Velvet CARE wzbogaciło profil swojej działalności i wyszło poza ramy producenta artykułów papierowych. Kolejnym, drugim etapem było otwarcie w 2017 roku nowoczesnego magazynu wyrobów gotowych, co usprawniło dystrybucję i zwiększyło naszą elastyczność. Ostatnim i najważniejszym etapem tego projektu inwestycyjnego było uruchomienie w marcu 2018 roku nowej maszyny papierniczej. Maszyna 5,6 m, czyli o podwójnej szerokości, należy do największych i najnowocześniejszych urządzeń tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Spółka Almus prowadzi działalność w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów higienicznych do codziennego użytku wykonanych z bibułki, w tym papieru toaletowego i papierowych ręczników kuchennych. Dziś to ponad 250 zatrudnionych pracowników, 17 000 m2 powierzchni produkcyjnych i magazynowych. Aktualnie firma przetwarza 40 000 ton papieru rocznie

Dostarcza produkty do wielu krajów Europy m.in, Słowacji, Czech, Łotwy, Litwy, Węgier czy Francji, także do Chin, a nawet na Barbados. Klientami spółki są wiodące oraz mniejsze sieci handlowe, hurtownie oraz klienci indywidualni.