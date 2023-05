Duża sieć handlowa podnosi pensje trzeci raz w roku

Tylko w ubiegłym roku łączne inwestycje niemieckiej sieci handlowej w płace pracowników w Wielkiej Brytanii wyniosły ponad 60 milionów funtów. Teraz będą kolejne wydatki.

Lidl płaci dobrze

Portal retailgazette.co.uk donosi, że Lidl po raz trzeci w ciągu 12 miesięcy podniesie stawki płac wszystkich pracowników sklepów i magazynów w Wielkiej Brytanii, inwestując kolejne 8 milionów funtów we wsparcie obywateli w kryzysie kosztów utrzymania.

Od września stawki dla osób pracujących poza autostradą M25 (obwodnica Londynu) wzrosną z 11 GBP do 11,40 GBP, a wraz ze stażem pracy wzrosną do 12,30 GBP. Tymczasem osoby z "rejonu M25" zobaczą wzrost wynagrodzenia do 12,85 GBP i 13,15 GBP.

Lidl podkreśla, że docenia pracę swoich ludzi

Niemiecka sieć powiedziała, że płaci najlepiej na tle pozostałych graczy na rynku. Tylko w ubiegłym roku jej łączne inwestycje w wynagrodzenia pracowników wyniosły ponad 60 milionów funtów.

Dyrektor generalny Lidl GB, Ryan McDonnell, powiedział: „Nowe stawki płac zapewnią, że Lidl utrzyma pozycję najlepiej płacącego retailera w Wielkiej Brytanii. Nasi ludzie są podstawą wszystkiego co robimy, a ta inwestycja jest wyrazem uznania dla ciężkiej pracy i wkładu, jaki wnoszą w służbę społecznościom”.

Na początku tego miesiąca Lidl ujawnił, że zrekrutuje ponad 1500 pracowników do magazynów w ramach istniejącej sieci regionalnych centrów dystrybucji.

Ile Lidl płaci w Polsce? Stawki 2023

Pracownicy sklepów Lidl w Polsce zarabiają 4 200-5 150 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy firma gwarantuje wzrost płacy do poziomu 4 400-5 350 zł brutto. Po dwóch latach stażu pracy: 4 600-5 600 zł brutto.

Pracownik magazynu zajmujący się komisjonowaniem towaru otrzymuje na start pensję w wysokości 4 800-5 250 zł brutto. Po pierwszym roku pracy płaca wzrasta do poziomu 5 050-5 500 zł brutto. Po upływie dwóch lat zarobki wynoszą 5 300-5 800 zł brutto.