Duża sieć hurtowni ofiarą cyberataku

Nowy cyberatak czy następstwo poprzedniego?

Metro ponownie musiało zawiesić szereg usług z powodu cyberataku. Wpływa to na dostęp do komputerów, komunikację e-mailową i usługi cyfrowe w placówkach. W belgijskich sklepach Metro i Makro – które nadal działają na infrastrukturze Metro AG – kasy fiskalne działają obecnie tylko w trybie offline. Można się z nimi kontaktować tylko telefonicznie, a dostawy zostały tymczasowo wstrzymane.

Nie jest jasne, czy jest to nowy cyberatak, czy następstwo wcześniejszej akcji hakerów na dużą skalę. Atak, który dotknął Metro 17 października br., spowodował zakłócenia, które trwały ponad tydzień. Wtedy również dotyczyły one systemów kasowych, elektronicznych etykiet cenowych i usług e-commerce we wszystkich krajach, w których działa hurtownia.