Dużo skarg w handlu. Na wszystko poza... wynagrodzeniem

Kaufland ogłosił podwyżki dla kasjerów. Ci z największym stażem zarobią ok. 4500 złotych brutto.

Lidl od marca dołoży pracownikom do wypłaty po 250 złotych brutto.

Biedronka podniosła pensje pracownikom sklepów, ale i centrów logistycznych. Znów mowa o kwocie ok. 200 złotych brutto

Wszystkie sieci planują wzrost zatrudnienia. Lidl chce zatrudnić nawet 1,5 tysiąca osób.

Wszystkie sieci rozwijają pakiety benefitów: prywatna opieka medyczna, karty sportowe czy bonusy frekwencyjne i premie świąteczne.

Jak mówi Małgorzata Marczulewska wzrost wynagrodzeń w marketach i dyskontach oraz regularna waloryzacja wynagrodzeń ma konkretny cel – zatrzymanie pracowników i zmniejszenie ich rotacji. W Polsce działa kilka tysięcy dyskontów. Ilość osób zainteresowanych pracą w takich miejscach spada. Tylko dobre wynagrodzenie, nowoczesny leadership i jasna ścieżka rozwoju jest w stanie zatrzymać rotacje w tym sektorze gospodarki.

- Tegoroczne podwyżki to oczywiście dobra wiadomość. Sieci dyskontowe bardzo dynamicznie reagują na sytuację na rynku pracy. Jest inflacja? Podnosimy pensje. Jest rotacja pracowników? Szykujemy programy lojalnościowe, nagrody dla lojalnych pracowników i ogólnie system, który będzie sprzyjać osobom, które pracują dłużej. Dzisiaj w marketach zarabia się więcej niż w niektórych urzędach czy np. na stanowisku nauczyciela czy pracownika socjalnego. Oczywiście to zupełnie inna praca, ale udało się odczarować wizerunek człowieka, który „siedzi na kasie” i jest to dowód na jego porażkę życiową. Dzisiaj do sklepów trafiają młodzi ludzie, którzy wiedzą, że można tam po prostu przyzwoicie zarabiać – mówi Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

- Podwyżki są efektem naprawdę ciężkiej pracy w sklepach. Jest to dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki, który wymaga od pracowników wiedzy, kompetencji, ale i umiejętności miękkich. Coraz wyższe wynagrodzenie nie jest zaskoczeniem – dodaje.

Skarg jest wiele, ale… nie na pieniądze

O jakich umiejętnościach mowa? Praca w sklepach wymaga coraz więcej cierpliwości na linii pracownik-klient. Problemów zgłaszanych stowarzyszeniu STOP Nieuczciwym Pracodawcom jest bardzo dużo.