Duży Ben ma 300 sklepów. Rodzime marki na półkach, dowóz od Glovo (zdjęcia)

Sieć marketów alkoholowych Duży Ben, należąca do Grupy Eurocash, otworzyła 300. sklep. To kolejny kamień milowy w rozwoju konceptu. W 2022 roku do sieci dołączyło ponad 100 nowych sklepów.