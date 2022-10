Dwa parki handlowe po Tesco otworzyły sie w III kwartale br. Jakie marki pojawiły się na rynku?

Parki handlowe wciąż górą

Największym obiektem oddanym do użytku w III kw. 2022 r. był Aniołów Park w Częstochowie (17,5 tys. mkw. GLA), gdzie swoje sklepy otworzyły m.in. Carrefour, Jula, Sinsay, Jysk czy Media Expert. Drugim co do wielkości był Cuprum Park w Lubinie (13 tys. mkw. GLA), zbudowany w sąsiedztwie centrum handlowego Cuprum Arena. Oba te obiekty to przebudowane hipermarkety Tesco.

- Małe centra handlowe o profilu zakupów codziennych wciąż wiodą prym, co potwierdza fakt, że w III kwartale na całą nową podaż złożyło się oddanie ośmiu tego typu obiektów – Katarzyna Michnikowska, dyrektor w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w Colliers.

Kolejny mixed-use w budowie

W polu zainteresowań deweloperów są także obiekty mixed-use, których będzie przybywać na rynku. W III kw. ogłoszono start inwestycji Liebrecht & wooD - Drucianka Campus. Projekt, który zoferuje ok. 42 tys. mkw. biur oraz 7,5 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej, powstanie w miejscu Warszawskiej Fabryki Drutu, Sztyftu i Gwoździ w rejonie Dworca Wschodniego przy ul. Kijowskiej.

Nowe marki na rynku

W III kw. 2022 r. na polskim rynku zadebiutowało ok. 15 marek, z czego część stanowiły nowe wejścia, a część nowe koncepty marek już obecnych na naszym rynku.

- Widzimy, że Polska pozostaje atrakcyjna dla inwestorów i właścicieli światowych marek. W minionych trzech miesiącach swoje debiuty ogłosiły m.in. marka odzieżowa Uniqlo oraz nowy koncept klubów fitness dla mniejszych miast CityFit Blue. Z kolei Adidas otworzył w Domach Towarowych Wars Sawa Junior swoją pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej flagową placówkę – wymienia Wojciech Wojtowicz, analityk w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w Colliers.

- Debiuty nowych marek to dobry znak dla centrów handlowych, które ucierpiały w dobie pandemii i czasach świetności robienia zakupów online. Wyniki badania potwierdzają, że rynek centrów handlowych powoli dźwiga się z zapaści, jaką przeszedł w latach 2020-2021, wykazując spadek pustostanów do 4,7% na ośmiu głównych polskich rynkach w porównaniu do 5,2% w analogicznym okresie ubiegłego roku – dodaje Katarzyna Michnikowska.

Nowe technologie na zakupach

Firmy coraz chętniej testują różnego rodzaju rozwiązania, poczynając od pełnej digitalizacji sklepów jak Modivo i e-obuwie, kończąc na ciekawych innowacjach, np. sprzedaż hot dogów przez robota w Żabce Nano.

- W duchu mody na ekologię w wielu sklepach pojawiają się także automaty do segregacji opakowań. Tego typu inicjatywy podejmują między innymi Rossmann czy Lidl. Z kolei sieci takie jak 4F, CCC, Intersport, czy centra handlowe jak Blue City w Warszawie, instalują „ubraniomaty”, czyli urządzenia do odbioru używanej odzieży przeznaczonej na cele charytatywne – mówi Wojciech Wojtowicz.