Dwóch b. szefów sieci sklepów "Jedynka" podejrzanych o oszustwo na kwotę ponad 4,8 mln zł

Czterech mężczyzn, byłych członków zarządu rzeszowskich spółek, zatrzymali policjanci z komendy wojewódzkiej w Rzeszowie. To efekt śledztwa, jakie prowadzone jest od ponad 6 lat. Są podejrzani mi.in. o wyłudzenia sięgające 4,8 mln złotych i oszustwa podatkowe.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Rzeszowie zajmowali się tą sprawą od 2014 r. Wtedy pojawiły się pierwsze informacje o działaniu przedstawicieli spółki na szkodę jej kontrahentów. Sprawa okazała się być wielowątkowa.

Materiał dowodowy, jaki zgromadzono, mieści się w 160 tomach akt.



21 lipca policjanci z komendy wojewódzkiej w Rzeszowie zatrzymali 4 osoby związane z przestępczym procederem. To mężczyźni w wieku od 48 do 63 lat. Trzech z nich to mieszkańcy powiatu rzeszowskiego, a jeden pochodzi z województwa mazowieckiego. Zatrzymani to byli członkowie zarządu rzeszowskich spółek - kierownictwo sieci sklepów spożywczych „Jedynka”.



W ich miejscu zamieszkania dokonano przeszukań, zabezpieczając mienie na poczet przyszłych kar.



Mężczyźni są podejrzani o oszustwa, na szkodę co najmniej kilkudziesięciu podmiotów. Przedstawiciele spółki wprowadzali w błąd kontrahentów, zamawiając towar, najczęściej z odroczonym terminem płatności, za który nie mieli możliwości zapłacić. Straty sięgają kwoty 4,8 miliona złotych. Usłyszą też zarzuty oszustw podatkowych, co spowodowało uszczuplenie Skarbu Państwa na kwotę przekraczającą 1,6 miliona złotych oraz niezłożenia wniosku o upadłość spółki.



Prokurator, po zakończeniu czynności z udziałem podejrzanych, będzie decydował o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Przypomnijmy, 20. lutego 2014 r. spółka Jedynka S.A. (potem Różana S.A.) złożyła wniosek o upadłość układową w celu ochrony wierzycieli i pracowników. Sieć miała wtedy około 25 placówek oraz e-sklep.