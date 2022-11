Dwupiętrowy Carrefour na Bemowie. To hipermarket typu store in store

Sklep Carrefour w Galerii Bemowo przy ul. Powstańców Śląskich 126 to nowoczesny dwupiętrowy hipermarket o powierzchni sprzedaży ponad 11 tys. m2.

Sklep po remodelingu zaoferował jeszcze bardziej rozbudowany asortyment blisko 50.000 produktów, w tym m.in.: artykuły tradycyjne, prozdrowotne, BIO oraz pełny wachlarz smaków kuchni świata.

W sklepie po modernizacji zostały dodatkowo wydzielone dla klientów specjalne strefy zakupowe, np. strefa Targu Świeżości, w której konsumenci zaopatrzą się w świeże pieczywo, ryby, wędliny oraz mięso. W nowej odsłonie znalazła się także rozbudowana strefa alkoholi z szerokim wyborem produktów dla koneserów, w tym selekcją alkoholi mocnych.

Store in store, czyli dwa sklep wewnątrz hipermarketu

Do zmodernizowanego hipermarketu na Bemowie został wprowadzony bardzo doceniany przez klientów koncept sieci pod nazwą store in store. To specjalistyczny sklep działający samodzielnie wewnątrz hipermarketu. W Carrefour przy ul. Powstańców Śląskich 126 zostały otwarte dwa takie koncepty: ze zdrową żywnością oraz kuchniami świata.

Remodeling - bardziej zrównoważone zakupy w Carrefour

W warszawskim hipermarkecie został całkowicie zmodernizowany system chłodniczy. W budynku wykorzystano energooszczędne oświetlenie, a w lodówkach i zamrażarkach zamontowano szyby wpływające na ograniczenie emisji CO2. Co więcej, Carrefour systematycznie ogranicza masę opakowań produktów własnych oraz rozbudowuje asortyment sprzedawany w opakowaniach wielorazowych. Zgodnie z zamysłem zero waste produkty z krótkim terminem ważności będą przeceniane nawet o 90%.

Butelki zwrotne

Podobnie jak w pozostałych hiper- i supermarketach Carrefour klienci zmodernizowanego obiektu w Warszawie będą mogli oddawać butelki zwrotne bez konieczności przedstawienia paragonu. Sieć będzie zachęcać również do skorzystania z toreb i opakowań wielorazowych przy produktach na wagę, a także udostępni kartony do pakowania zakupów.

Marka własna odpowiedzią na trudne czasu

Codziennie klienci zmodernizowanego hipermarketu na warszawskim Bemowie mogą znaleźć w ofercie blisko 4 tysiące produktów marki własnej Carrefour w atrakcyjnej cenie. Produkty te są często tańsze nawet o 30% od ich markowych odpowiedników, przy zachowaniu porównywalnego smaku i jakości.

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 950 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.