Dyrektor finansowy Tesco odchodzi na emeryturę. Sieć szuka następcy

2 czerwca Tesco ogłosiło, że Alan Stewart, dyrektor finansowy sieci, postanowił przejść na emeryturę. Alan Stewart będzie pracował w Tesco do końca kwietnia 2021 r.

Stewart dołączył do Tesco we wrześniu 2014 r. i jako członek zarządu odegrał kluczową rolę w przekształceniu Tesco. Kierował restrukturyzacją przedsiębiorstwa i przywrócił Tesco do poziomu inwestycyjnego. Odegrał ogromną rolę w finansowej transformacji firmy w ciągu ostatnich 6 lat.

Dave Lewis, CEO Grupy, powiedział: „Alan był wybitnym liderem i partnerem w Tesco. Chciałbym mu podziękować za wszystko, co zrobił. ”

John Allan, przewodniczący Tesco, powiedział: „Alan wniósł imponujący i trwały wkład zarówno jako dyrektor finansowy, jak i członek zarządu w transformację Tesco. W imieniu zarządu chciałbym mu podziękować za jego wkład”.