Dyrektor Gemini Holding: Niedziele handlowe muszą powrócić!

Wakacje przyniosły w centrach handlowych dalszy wzrost liczby odwiedzających. Duża w tym zasługa „odmrożenia" rozrywki oraz sezonu urlopowego, który Polacy spędzili w kraju. Potrzeba jednak dalszych bodźców do wzrostu - uważa Anna Malcharek, dyrektor zarządzający Gemini Holding.

Pod względem liczby odwiedzających lipiec i sierpień to miesiące zwykle słabsze w centrach handlowych, co wiąże się z wyjazdami na urlop. Czy tegoroczne wakacje pod tym względem różniły się jakoś?

Anna Malcharek: Trudno zestawiać ze sobą tegoroczny i zeszłoroczny sezon wakacyjny. Co jednak zauważalne, dwa ostatnie miesiące przyniosły w centrach handlowych dalsze odrabianie strat footfall'u i obrotów. W praktyce oznacza to, że pomimo sezonu urlopowego, Polacy nie rezygnowali z wizyt w galeriach. Jak podaje w swoich raportach Polska Rada Centrów Handlowych, w wakacje, w zależności od tygodnia, ruch w galeriach kształtował się na średnim poziomie od 70 proc. do aż 94 proc. odwiedzalności z roku ubiegłego. W centrach Gemini Park, w stosunku do wyników z roku ubiegłego, mogliśmy w wakacje mówić o powrocie blisko 90 proc. klientów. Pojawiły się także dni, w których wyniki był takie same lub lepsze, niż przed rokiem.

Przeczytaj także: Pasaż Grunwaldzki kontynuuje proces modernizacji

Jakie czynniki mogły przyczynić się do stabilizacji footfall'u w wakacje i umocnienia się tendencji wzrostowej?

Anna Malcharek: Przede wszystkim wzrosło poczucie bezpieczeństwa klientów odwiedzających galerie. Wg analiz PRCH dziś aż 79 proc. bez obaw robi tam zakupy. Jednocześnie także oswoiliśmy się z ograniczeniami. Te nie zaskakują i nie szokują, co jest zasługą przede wszystkim ciągłego przypominania klientom o rygorze sanitarnym i ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia regułach, dotyczących m.in. dystansu społecznego, zasłaniania nosa i ust czy dezynfekcji rak. Nie bez znaczenia był także sam sezon urlopowy, inny niż w latach ubiegłych. Jak podaje Polska Organizacja Turystyczna, aż 87 proc. Polaków wybrało w tym roku wakacje w kraju, część została w domach. W efekcie, korzystaliśmy z oferty handlowej w Polsce, nawet jeśli przemieszczaliśmy się do innych regionów. Widać to było np. w Gemini Park Bielsko-Biała. Wzmożony ruch turystyczny w Beskidach, w samym tylko lipcu przyniósł tu powrót aż 86 proc. klientów, przyczynił się także do ożywienia ruchu w parku rekreacyjno - rozrywkowym "W DECHE", który działa przy obiekcie. Podobnie jest w Gemini Park Tychy, którzy leży przy uczęszczanej przez turystów trasie łączącej Śląsk z Podbeskidziem. Ważna dla wyników okazała się także większa niż w maju i czerwcu dostępność oferty. Po 4 miesiącach wszystkie sklepy są już otwarte. Sytuacja, choć wciąż trudna i niepewna, zaczyna kształtować zasady „nowej normalności". Kluczowe okazało się również pełne odmrożenie oferty rozrywkowej jeszcze przed wakacjami, a co za tym idzie przywrócenie galeriom ich funkcji rekreacyjnych. Nie bez wpływu był także sezon wyprzedażowy. Ten nie tylko rozciągnął się na sierpień, ale także z racji ilości towaru do zbycia okazał rekordowy pod względem poziomu przecen.