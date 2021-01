Dyrektor PIE: Opłata cukrowa zazwyczaj powoduje mniejszą konsumpcję produktów słodzonych

- Jeżeli podatek cukrowy rzeczywiście zmniejszy sprzedaż i konsumpcję napojów słodzonych, a także poprawi wskaźniki zdrowotne społeczeństwa to uważam, że ta forma opłaty powinna w Polsce funkcjonować - ocenił Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla Money.pl.

Piotr Arak wskazał, że opłata cukrowa jest parapodatkiem wprowadzanym nie dla celów fiskalnych, tylko żeby ograniczyć spożycie cukru.

- Najczęściej kończy się to zmniejszoną konsumpcją produktów cukrowych. Fiskus tu nie chce zarabiać, to idzie na ochronę zdrowia bezpośrednio, nie do budżetu państwa - mówił.

Ekspert pytany, czy nowa opłata zostanie w Polsce na dłużej i obejmie kolejne produkty, odpowiedział:

- Wydaje się, że tak. Jeżeli zobaczymy mniejszą sprzedaż, opłata wymagałaby pewnych modyfikacji, jednak ta forma opodatkowania powinna zostać na dłużej w naszym kraju. Dążymy do tego, żeby BMI, czyli wskaźnik otyłości społeczeństwa spadał. Polska ma z tym dużym problem - wyjaśniał ekspert

