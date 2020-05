Dyrektor Wasz Sklep Spar: Tradycyjny handel w sklepach spożywczych zmienił się, ale na pewno nie zniknął

Pandemia koronawirusa wpływa na handel detaliczny i zachowania konsumentów, m.in. w ostatnim czasie wzrasta rola sprzedaży wielokanałowej. Jakie zmiany w branży retail dostrzega Tomasz Syller, dyrektor zarządzający, członek zarządu Wasz Sklep Spar?

- E-commerce bardzo szybko rozwijał się w Polsce jeszcze przed pandemią, ale ta na pewno zwiększyła zapotrzebowanie na korzystanie z e-sklepów, szczególnie jeśli chodzi o zakupy spożywcze. Nasza organizacja zainwestowała w infrastrukturę sklepów internetowych i cały czas ją rozwija, widząc rosnącą ich popularność - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Tomasz Syller, dyrektor zarządzający, członek zarządu Wasz Sklep Spar.

- Obecnie oferujemy usługę e-zakupów z dowozem do klienta w dziesięciu miastach w Polsce. Jest to atrakcyjne rozwiązanie - konsumenci mają możliwość zamówienia przez internet zarówno produktów suchych, jak i świeżych, w dokładnie tych samych cenach, co w sklepie stacjonarnym w danej miejscowości. Dodatkowo - by umożliwić dostawę większej liczby zamówień, odciążyć dystrybucję, a jednocześnie zmniejszyć liczbę osób w sklepie i zwiększyć bezpieczeństwo pracowników oraz klientów - wprowadziliśmy usługę Spar Drive w sklepach Spar oraz Piotr i Paweł w 11 miastach w Polsce - tłumaczy.

Przeczytaj także: Spar otwiera supermarket w Zawierciu

- Klienci wybranych placówek mogą odbierać zamówienia złożone przez internet na parkingu. Po zaparkowaniu na dedykowanym miejscu parkingowym przed sklepem pracownik wstawia zakupy klienta wprost do jego bagażnika. Zakładamy uruchomienie usługi w maju w kolejnych 12 placówkach, w tym w sześciu nowych miastach - dodaje.

Tomasz Syller tłumaczy, że tradycyjny handel w sklepach spożywczych zmienił się, ale na pewno nie zniknął. - Wciąż są chętni na robienie zakupów w naszych sklepach stacjonarnych, które są przygotowane do obsługi klientów w czasie pandemii. Aby zmniejszyć kolejki, w wybranych placówkach handlowych przygotowaliśmy specjalne ulotki z listą zakupową dostępne dla wszystkich klientów. Po uzupełnieniu zamówienia załoga sklepu kompletuje koszyk i dzwoni do klienta, gdy zakupy są gotowe do odebrania przy kasie, gdzie ten dokonuje za nie płatności - informuje członek zarządu Wasz Sklep Spar.

Całość na portalspozywczy.pl