Dziś zmieniają się limity osób w sklepach i restauracjach. Przedsiębiorcy sygnalizują wzmożone kontrole

Od 1 grudnia do 17 grudnia 2021 r. zmienią się też limity osób

- Kościoły, lokale gastronomiczne, hotele, kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodkach kultury, koncerty, widowiska cyrkowe, baseny i aquaparki – 50 proc. obłożenia (obecnie 75 proc. obłożenia)

- Zgromadzenia, wesela, komunie, konsolacje, spotkania, dyskoteki – max. 100 osób (obecnie 150 osób).

- Wydarzenia sportowe (poza obiektami sportowymi) – max. 250 osób (obecnie 500 osób).

- Siłownie, kluby i centra fitness, hazard, muzea, galerie sztuki, targi, wystawy, kongresy, konferencje, sklepy i galerie handlowe – 1 osoba na 15 m2 (obecnie 1 osoba na 10 m2)

Przedsiębiorcy są zaniepokojeni wracającymi obostrzeniami

Wracające 1 grudnia obostrzenia póki co nie wywołują wielkiego popłochu i rewolucji w działaniu przedsiębiorców, ale dla wielu firm stają się poważną komplikacją w planowaniu kolejnych miesięcy. Teoretycznie można założyć, że jeżeli sytuacja się uspokoi to wydarzenia świąteczne i sylwestrowe odbędą się bez zakłóceń, ale jeżeli czwarta fala będzie postępować to wiele planowanych działań będzie mogła ulec weryfikacji. – Północna Izba Gospodarcza od początku konsekwentnie przekonuje, że lockdown i obostrzenia nie są dobrym rozwiązaniem. Zmiany, które wchodzą w życie od 1 grudnia należy odebrać jako pewne ostrzeżenie dla społeczeństwa, ale negatywnym beneficjentem całej sytuacji znów będą głównie przedsiębiorcy – przekonuje Hanna Mojsiuk, Prezes Izby.

Co się zmieni od 1 grudnia? Bezwzględną kwarantannę przechodzić będą osoby, które wracać będą do Polski z krajów, gdzie wariant Omikron jest najmocniej rozprzestrzeniony. Mowa głównie o RPA. Inne, bardziej codzienne ograniczenia to zmniejszenie limitu osób na metr kwadratowy, które mogą przebywać w sklepach, na siłowniach, w kościołach, muzeach, galeriach sztuki czy na wystawach. Zmniejsza się także ilość osób, które mogą brać udział w wydarzeniach zorganizowanych takich jak: wesela, pogrzeby czy koncerty.

- Na pewno należy zauważyć, że nareszcie podejmowane są jakieś działania w związku z tym, by czwartą falę ograniczyć. Nie jestem jednak przekonana o kierunku tych działań. Nie chciałabym, by te obostrzenia były preludium do lockdownu, bo tego wiele firm po prostu by nie przetrwało. Ograniczenia w gospodarce są przede wszystkim karą i utrudnieniem dla przedsiębiorców, bo muszą oni zajmować się organizowaniem pracy tak, by przed kontrolującymi udowodnić, że ilość osób przebywających w lokalu czy sklepie spełnia limity wyznaczone przez sanepid. Mamy dużo sygnałów o kontrolach – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.