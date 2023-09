E.Leclerc deklaruje dobre ceny na polskim rynku

- Żyjemy w świecie, który szybko się zmienia. Tak samo szybko zmieniają się zachowania konsumentów. Retail musi się do tego tempa dostosować. Detaliści i dostawcy muszą zatem się dogadywać i współpracować ze sobą. Naszą sieć odróżnia od innych formatów to, że właściciele sklepów E. Leclerc są bardzo zaangażowani, aby dostarczyć konsumentom jak najlepszy customer experience. Nie liczy się tylko i wyłącznie biznes, ważny jest klient - mówił Jean Philippe Magre, prezes E.Leclerc Polska podczas tegorocznych targów żywności.

- Wyzwania, z jakimi świat mierzy się w ostatnich latach, mocno wpływają na strukturę konsumencką, także polską. Dostrzegamy zmiany, jakie zachodzą na rynku FMCG i analizujemy je, by wyjść naprzeciw potrzebom naszych klientów w tych trudniejszych ekonomicznie czasach - dodała Patrycja Sienkiewicz-Nowka, Dyrektor odpowiedzialna za handel i marketing E.Leclerc Polska

Targi żywności sieci E.Leclerc

Marka E.Leclerc przychodzi transformację

Według danych przywołanych przez sieć, 46 proc. Polaków boi się wzrostu cen, 3/4 kupujących ocenia swoją sytuację finansową dużo gorzej, niż rok temu. Dzisiejsi konsumenci rezygnują z przyjemności i szukają promocji. Sposobu na oszczędności szukają też w markach własnych. Ich udział wartościowy stanowi w tym roku ponad 20 proc. Jak na te informacje odpowiada sieć E.Leclerc? Jej obecne wartości to: innowacja (tak, by zakupy były wygodne i przyjemne), pasja (sieć komunikuje, że wierzy w to co robi), podążanie za klientem i elastyczność (badanie potrzeb i trendów wśród konsumentów, aby lepiej dostosować ofertę).

E.Leclerc z hasłem "Wybór w dobrej cenie"

Sieć mocno stawia także na komunikację niskich cen. Najnowsze przewodnie hasło to: "Wybór w dobrej cenie". Sieć promuje się także nowym spotem reklamowych zatytułowanym "Jesteśmy dla każdego".

Marka zapowiada szerokie działania reklamowe dostosowane do specyfiki grup docelowych.

Ciężkie negocjacje z dostawcami

Sieć E.Leclerc komunikuje, że w swoich sklepach oferuje dobre ceny i wysoką jakość. Jak zatem komentuje negocjacje handlowe z dostawcami?

- Te rozmowy są naprawdę trudne. Szybko rosną koszty surowców, pracy i energii. Z drugiej jednak strony podwyżki cen zapowiadane przez duże koncerny czasem przekraczają poziom tych obiektywnych przyczyn - wskazuje szef sieci i mówi, że dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie wspólnego planu promocyjnego.