E.Leclerc: Na naszych półkach jest o 20 proc. polskich produktów więcej niż rok wcześniej

fot. E.Leclerc

Zróżnicowanie, promocja polskich produktów, nacisk na ekologię, minimalizowanie użycia oleju palmowego, czy wycofanie z oferty jaj z chowu klatkowego – to tylko część elementów strategii, którą marka realizuje na polskim rynku.dk

E.Leclerc na stronie www.leclerc.pl/przepisy, publikuje 120 pomysłów we współpracy z Blogerami Kulinarnymi. Do ich przygotowania klienci będą mogli wykorzystać owoce, warzywa i inne półprodukty dostarczane codziennie do sklepów przez setki dostawców. W tym gronie są również lokalni producenci.

E.Leclerc w swoich zobowiązaniach kładzie nacisk na ograniczenie użycia oleju palmowego, promowanie ekologicznych artykułów spożywczych oraz chemicznych, ograniczenie liczby dodatków stosowanych w żywności, obniżanie negatywnego wpływu opakowań na środowisko czy dbałość o dobrostan kur. Efektem tych działań jest między innymi rezygnacja ze sprzedaży jaj z chowu klatkowego na rzecz tych pozyskiwanych z wolnego wybiegu i chowu ściółkowego.

Istotnym aspektem działalności marki w Polsce jest także promowanie polskich produktów. W porównaniu z 2019 rokiem na sklepowych półkach E.Leclerc pojawiło się ponad 20% więcej towarów z logo „Produkt polski”. W gronie wzrostów znajduje się także wzrost sprzedaży Wiodącej Marki Bio Village – w 2020 roku klienci sięgali po jej produkty 23% częściej rdr.

Firma wzbogaca asortyment certyfikowanych produktów Bio Village oraz Uni Vert. Obecnie sieć oferuje ponad 250 produktów z logo Bio Village oraz 25 produktów z logo Uni Vert.