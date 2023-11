E.Leclerc otwiera się w Jeleniej Górze

E.Leclerc z nowym sklepem w Jeleniej Górze

Na powierzchni ponad 5000 mkw klienci znajdą szeroki wybór produktów w przystępnej cenie. Dodatkowym atutem podczas zakupów będzie stacja paliw pod szyldem E.Leclerc. Dla wygody gości przygotowano aż 675 miejsc parkingowych. Planowane są liczne atrakcje w dniu otwarcia, w tym uroczyste powitanie pierwszego gościa, a także konkursy.

Otwarcie sklepu E.Leclerc w Jeleniej Górze to okazja dla klientów do skorzystania z programu lojalnościowego Bonus. Dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej, klienci są na bieżąco z aktualnymi gazetkami oraz mają dostęp do specjalnych ofert i kuponów rabatowych. Z okazji otwarcia sklepu każdy klient, który pobierze i zarejestruje się w aplikacji "Bonus" otrzyma kupon 10 zł do realizacji na zakupach w E.Leclerc w terminie od 15 do 25 listopada br.

E.Leclerc w Polsce

Obecnie E.Leclerc zatrudnia ponad 5000 pracowników w 43 sklepach znajdujących się w 38 miastach na terenie 15 województw. W nowym sklepie na Dolnym Śląsku pracę rozpocznie ponad 100 osób.

Sklepy E.Leclerc obecne w Polsce od 28 lat w odpowiedzi na obecne trendy i sytuację konsumencką, postanowiły całkowicie zmienić i odświeżyć podejście marki do klientów. Badania NielsenIQ przyczyniły się do zmiany dotychczasowej strategii dla sieci sklepów E. Leclerc. Jednym z jej elementów jest m.in skupienie się na rozwoju marek własnych. Poprzez oferowanie szerokiego wyboru artykułów pod własnym szyldem E.Leclerc zapewnia utrzymanie korzystnych cen oraz atrakcyjnej oferty. Marki własne stały się równie ważnym elementem, co standardowe produkty dostępne

w sklepie.