E. Leclerc przeprasza PKN Orlen za odsprzedaż płynów odkażających

Opakowanie płynu do dezynfekcji rąk, produkowanego przez Orlen; fot. materiały prasowe

Sieć sklepów E. Leclerc przeprosiła PKN Orlen za odsprzedaż płynów odkażających, które wyprodukował koncern. Orlen poinformował w mediach społecznościowych, że przyjmuje przeprosiny.







31 marca płocki koncern w oficjalnym oświadczeniu podał: "(...) w związku z doniesieniami dotyczącymi pojawienia się płynu do dezynfekcji rąk PKN ORLEN w sprzedaży w sieciach handlowych, takie działanie sklepów stanowi naruszenie warunków współpracy. Dlatego PKN ORLEN podjął decyzję o wstrzymaniu dostaw do supermarketów, które te warunki naruszają. Sieci handlowe złożyły zamówienia do producenta, czyli spółki ORLEN Oil, na płyn do dezynfekcji, argumentując zapotrzebowanie wyłącznie koniecznością zapewnienia ciągłości funkcjonowania oraz bezpieczeństwa pracowników i klientów. Płyn do dezynfekcji rąk PKN ORLEN jest sprzedawany do sklepów wielkopowierzchniowych z wyraźnym zastrzeżeniem, że może być on wykorzystywany jedynie do zapewnienia ich bieżącego funkcjonowania. Odbiorcy zadeklarowali, że produkt nie zostanie przeznaczony do dalszej sprzedaży."

PKN ORLEN zdaje sobie sprawę, że produkcja płynu do dezynfekcji rąk to temat społecznie wrażliwy. Dlatego koncern podjął decyzję o zaprzestaniu współpracy z odbiorcami, którzy wykorzystują sytuację do osiągania zysków, często zawyżonych, kosztem klientów.