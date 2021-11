Easy Auchan na stacji bp w Krakowie

Realizacja zaplanowanych otwarć w Krakowie i Warszawie rozpoczęła się 20 września br. uruchomieniem sklepu na stacji bp przy ulicy Grochowskiej 149 w Warszawie. Druga z warszawskich lokalizacji to stacja Kogut przy ulicy Jana Rosoła 68, która otwarta zostanie 4 października. Kolejne cztery sklepy Easy Auchan otworzą się na przełomie listopada i grudnia.

Pod koniec 2020 roku firma bp oraz Auchan Retail Polska rozpoczęły strategiczną współpracę na polskim rynku, w ramach której na stacjach bp uruchomione zostały 3 sklepy w formacie convenience - pod szyldem Easy Auchan. Nowy format sklepów stanowi odpowiedź na zmieniające się potrzeby dzisiejszego konsumenta. Oferuje praktyczne, szybkie i wygodne zakupy. O ich komforcie decydują m.in. korzystne godziny otwarcia - podobnie jak stacje benzynowe bp sklepy Easy Auchan są otwarte przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Jak podają spółki, klienci wcześniej otwartych sklepów pilotażowych na 3 stacjach bp chwalą w ankietach nowy koncept sklepu. 85% klientów Easy Auchan stwierdziło, że nowy koncept sklepów bardzo dobrze się sprawdza, a jego wprowadzenie pozytywnie wpłynęło na ich postrzeganie stacji.

Na jednej z pilotażowych stacji bp wprowadziło również nową, innowacyjną ofertę Wild Bean Cafe z poszerzoną ofertą śniadaniową i lunchową, oferującą dania na miejscu i na wynos m.in. kanapki, przygotowywane na życzenie klienta, ze świeżych produktów, ciepłe przygotowane na miejscu przekąski, świeżo wyciskane soki oraz wypiekane na miejscu pieczywo. W ankiecie klienci docenili również nową ofertę WBC, z której skorzystało aż 95% osób.

Przeczytaj także: Auchan z zakupami online w Łodzi i okolicach

W ramach oferty Easy Auchan dostępnych jest od 1700 do 1900 produktów (w zależności od powierzchni sprzedaży), w tym zdrowe, świeże i szybkie do przygotowania artykuły spożywcze, środki chemiczne, produkty BIO i wegańskie. Od 250 do 300 z nich to produkty marek własnych Auchan, w tym gama produktów sprzedawanych pod marką Pewni Dobrego.

Pod koniec 2020 r. przy ulicy Trakt Brzeski 50 w Warszawie ruszył trzeci sklep w Polsce z logo Easy Auchan.

W listopadzie 2020 r. ruszył pierwszy sklep Easy Auchan na stacji paliw bp Reduta w Warszawie. W grudniu tego samego roku otwarte zostały dwie kolejne pilotażowe placówki w Warszawie.

Do tej pory sklepy Easy Auchan dostępne były na następujących stacjach bp w Warszawie. Obecnie działają na stacjach:

bp Reduta, Aleje Jerozolimskie 144c

stacja bp Radość, ul. Patriotów 317

stacja bp Wesoła, ul. Trakt Brzeski 50

stacja bp, ul. Grochowska 149

stacja bp Kogut, ul. Jana Rosoła 68

Easy Auchan to miejsce zakupów oraz kącik gastronomiczny Wild Bean Cafe. Stacje są także miejscem odbioru zakupów realizowanych w opcji Click&Collect za pośrednictwem platformy Auchan Direct.