EBOR pożyczy Lidlowi i Kauflandowi 120 mln euro na rozwój w Grecji i Mołdawii

fot. materiały prasowe

EBOR znów inwestuje w niemieckiego giganta handlu Schwarz Group. Sieć otrzyma do 120 mln euro pożyczki, w tym do 70 mln euro na inwestycje w Grecji i do 50 mln euro na inwestycje w Mołdawii. Całkowity koszt projektu to 310 mln euro.

Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na wsparcie programu inwestycyjnego Grupy na lata 2020–2021, koncentrującego się na rozwoju sklepów Lidl w Grecji i sklepów Kaufland w Mołdawii.

Projekt ma zapewnić m.in. organizację szkoleń dla młodych ludzi w Grecji, wdrożenie dedykowanego program rekrutacji i integracji pracowników niepełnosprawnych w Mołdawii, poprawę ładu korporacyjnego w zakresie ochrony środowiska Grupy oraz podniesienie standardów zrównoważonego rozwoju w nowych supermarketach w Grecji i Mołdawii poprzez wykorzystanie technologii efektywnego gospodarowania zasobami i ekologicznego budownictwa.

Przypomnijmy, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju pożyczył Grupie Schwarz Group 100 mln euro (ok. 427 mln zł) na wsparcie ekspansji i rozwoju działalności sieci Kaufland w Polsce. Pożyczkę przyznano w lipcu 2016 r., termin udostępnienia ustalono na styczeń 2017 r. Projekt został sklasyfikowany jako inwestycja w oddziaływania środowiskowe i społeczne związane z budową, modernizacją i eksploatacją sklepów i magazynów.

W 2015 roku pisano, że należące do Grupy Schwarz sieci Lidl i Kaufland otrzymały prawie miliard dolarów na rozwój we wschodniej części Europy - m.in. od Banku Światowego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Wsparcie przyznane zostało po to, aby zapewnić mieszkańcom tych krajów tanią żywność, tworzyć nowe miejsca pracy i otwierać nowe rynki zbytu dla lokalnych producentów.