EEC 2021: Amazon, IKEA, InPost laureatami tytułu "Inwestor bez granic"

Zadaniem konkurs „Inwestor bez granic” jest propagowanie wzorcowych relacji między inwestorem, rynkiem i administracją – takich, które są oparte na zaufaniu i odpowiedzialności – a które skutkują wymiernymi korzyściami.

Wyróżnienie przyznawane jest w dwóch kategoriach - „Inwestor zagraniczny w Polsce” oraz „Polski inwestor za granicą”.

W sprawie wskazania kandydatów redakcja portalu gospodarczego WNP.PL i magazynu Nowy Przemysł zwróciły się do szerokiego grona - środowiska biznesu, instytucji samorządu gospodarczego, agencji i instytucji rządowych zaangażowanych w pozyskiwanie inwestorów oraz wspierających polską ekspansję gospodarczą za granicą.

Wyróżnienia "Inwestor bez granic"

Przypomnijmy, że to już piąta edycja „Inwestora bez granic”, konkursu ściśle związanego z Europejskim Kongresem Gospodarczym. Jego idea pozostaje ponadczasowa – chodzi o wyróżnienie w ramach jednego konkursu inwestorów zagranicznych w Polsce i polskich firm aktywnych na europejskim i światowym rynku.

- Chcemy nagradzać odpowiedzialnych inwestorów zagranicznych w Polsce oraz wskazywać najlepsze praktyki firm polskich inwestujących za granicą - powiedział Wojciech Kuśpik, prezes PTWP, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Kiedy wybuchł kryzys pandemii nie wiedzieliśmy, jak będzie wyglądał powrót do wzrostu gospodarczego. Dziś przypomina od on literę "V", czyli dość silne odbicie w gospodarce polskiej oraz międzynarodowej - skomentował Michał H. Mrożek, wiceprezes ING Banku Śląskiego.

- PAIiH wspiera polskie przedsiębiorstwa w ekspansji zagranicznej i wspiera zagraniczne firmy inwestujące w Polsce. Polskie firmy inwestujące za granicą są naszą narodową dumą. Inwestorzy zagraniczni dobrze sie w Polsce czują, 90 proc. inwestorów myśli o kolejnych inwestycjach - przekonuje Krzysztof Drynda, prezes PAIiH.

W pierwszej kategorii - „Inwestor zagraniczny w Polsce” - z grona takich inwestorów wybranych zostało pięciu laureatów. Wiele ich łączy, na przykład podejmowane przez nich przedsięwzięcia i aktywność biznesowa zostały już w praktyce zweryfikowane.

Co więcej, były to nietuzinkowe inwestycje. Co kluczowe, dały one rozwojowy impuls dla całej polskiej gospodarki. Budując sieć kooperacji, dalece wyrastały poza jedną lokalizację i jeden ośrodek.

W ten sposób nagroda promuje inwestorów silnie zakorzenionych w naszym kraju i wiążących z Polską swoją przyszłość. Zarazem dbających o jakość tworzonych miejsc pracy i ich warunki, inwestujących w kwalifikacje załóg i rozwijających sektor badawczo-rozwojowy.

Nietuzinkowymi nagrodzonymi są również cztery firmy z kategorii „Polski inwestor za granicą”. Nagrodzeni zostali ci, którzy realizują odważne, skuteczne strategie ekspansji zagranicznej. Podczas oceny kandydatur oceniane było to, jak te inwestycje wpływają na potencjał polskiego eksportu i nie chodziło tylko o dane finansowe, bo przecież równie ważne jest np. skuteczne zaistnienie na prestiżowym rynku i sławienie imienia naszego kraju.

Polski inwestor za granicą

Pierwszym nagrodzonym w tej kategorii jest Grupa Amica.

Polska grupa na drodze eksportowej ekspansji i akwizycji zbudowała pozycję europejskiego lidera produkcji sprzętu AGD.

- Dziękuję za nagrodę. Jest ona przede wszystkim podziękowaniem dla naszych pracowników za ich starania. Z sukcesami staramy się sprzedawać produkty pod różnymi nazwami, w tym Amica. Stale rozwijamy je, dopasowując do oczekiwań klientów. Co ważne, przy produkcji staramy się wykorzystywać doświadczenia gospodarki 4.0, bo w ten sposób podnosimy nasza jakość - powiedział odbierając nagrodę Robert Stobiński, członek zarządu Grupy Amica do spraw transformacji cyfrowej .

Grupa Amica, firma z kilkudziesięcioletnią tradycją, stała się symbolem sukcesu eksportowego całej polskiej branży AGD. Obecna w ponad 60 krajach zatrudnia ponad 3 tysiące pracowników w całej Europie, a jej fabryki opuszcza rocznie m.in. 1,6 mln kuchenek i piekarników oraz 900 tys. płyt grzejnych.

Europejski lider w produkcji AGD opiera swoją strategię zarówno na marce własnej, jak i markach włączonych w strukturę Grupy producentów i dystrybutorów AGD z Danii, Wielkiej Brytanii, a ostatnio również z Francji i Hiszpanii.

Rok 2020 zmienił zwyczaje i zachowania zakupowe, ale grupa Amiki wyszła z pandemicznych perturbacji obronną ręką. W skali całego roku zwiększono sprzedaż, spółka uzyskała dobre wyniki.

Laureatem nagrody jest także spółka Comarch.

Comarch to polski potentat branży IT – rodzinna firma realizuje od lat przemyślaną, opartą na własnym modelu, a przede wszystkim skuteczną i efektywną strategię ekspansji międzynarodowej.

- Sprzedaż eksportowa stanowi ok. 70 przychodów grupy Comarch. Eksport od samego początku jest w DNA firmy. Pandemia to błogosławieństwo dla sektora IT, jesteśmy jej beneficjentami - przyznał Paweł Prokop, wiceprezes Comarchu.

Ekspansja Grupy Kapitałowej Comarch w Europie Zachodniej zapoczątkowana pod koniec 2008 r. przejęciem niemieckiego producenta oprogramowania SoftM jest konsekwentnie kontynuowana z wykorzystaniem coraz bogatszych doświadczeń.

Dwa lata później krakowska firma przejęła A-MEA Informatik AG, jednego z najważniejszych graczy na rynku szwajcarskich aplikacji ERP. Kolejnym posunięciem był zakup udziałów w amerykańskim przedsiębiorstwie Thanks Again, działającym w krajach Ameryki Północnej.

Comarch obecnie jest jednym z największych przedsiębiorstw na rynku IT w Polsce oraz jednym z trzech największych polskich eksporterów rozwiązań IT na rynek globalny. Skumulowana wartość eksportu Comarchu przekroczyła 6,5 mld zł.

W roku 2020 przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 1,54 mld zł, co oznacza, że były wyższe o prawie 100 mln zł niż w roku 2019.

Krakowska firma tworzy nowe wartościowe miejsca pracy – w strukturach Comarchu na koniec 2019 roku pracowało ponad 6 500 osób.

Tytuł Inwestora bez granic dla firmy realizującej dynamiczny plan międzynarodowej ekspansji na europejskim rynku przesyłek dla e-commerce otrzymał InPost.

- Chciałem podziękować za wyróżnienie. Jest to podsumowanie bardzo ciężkiego, ale i dynamicznego roku. Z jednej strony mieliśmy wejście na giełdę, z drugiej akwizycje. W Inpoście mówimy, że nie ma granic. Po przejęciu Mondial Relay stajemy się paneuropejską firmą – powiedział odbierając wyróżnienie Damian Niewiadomski, wiceprezes Inpostu.

Po spektakularnym debiucie na giełdzie Euronext Amsterdam w styczniu 2021 r. polski dostawca przesyłek dla e-commerce zrealizował równie spektakularną operację otwierającą mu perspektywę ekspansji na dużej części rynku Europy Zachodniej.

InPost sfinalizował w lipcu przejęcie od niemieckiej Otto Group francuskiej firmy Mondial Relay. Wartość transakcji wyniosła 513 mln euro. Przejęcie ma pozwolić grupie InPost na wejście na rynki Francji, krajów Beneluksu i Półwyspu Iberyjskiego.

Mondial Relay ma około 15,8 tys. punktów odbioru i nadawania w kilku krajach europejskich. We Francji jest drugą co do wielkości siecią, obejmującą 11 tys. punktów. Według szacunków, francuski rynek e-commerce jest wart około 56 miliardów euro.

W wyniku przejęcia InPost stanie się największą w Europie platformą dostaw dla e-commerce. Poza rozszerzeniem rynku i przyspieszeniem międzynarodowej ekspansji firma spodziewa się wzrostu EBITDA o 100-150 mln euro w średnim okresie.

InPost ma sieć paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fulfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W 2020 roku InPost obsłużył 249 milionów przesyłek, współpracując z ponad 26 tysiącami e-sprzedawców.

Czwartym laureatem w tej kategorii „Polski inwestor za granicą” jest firma Sii.

- To dla nas rok jubileuszowy, powstaliśmy 15 lat temu jako jednoosobowy start-up, dzisiaj zatrudniamy blisko 6 tys. pracowników i świadczymy usługi na całym świecie - powiedział Ryszard Pytko, Chief Commercial Officer w Sii Polska.

Sii to polska firma założona przez Francuza i świadcząca na globalnym rynku zaawansowane usługi z obszaru IT, inżynierii i doradztwa technologicznego. Od momentu rozpoczęcia działalności w 2006 roku jako jednoosobowy start-up Sii Polska nie przestaje się rozwijać i stale poszerza zakres usług i portfolio klientów o nowe sektory rynku. U podstaw firmy leży pasja i pomysł założyciela i prezesa Gregoire Nitot.

Co ciekawe i symptomatyczne dla przemian w nowoczesnej globalnej gospodarce, na miejsce realizacji swoich ambicji wybrał Polskę. Znaczną część biznesu firmy (ale i całej polskiej gospodarki) stanowi eksport usług do wielu krajów świata.

W relatywnie krótkim czasie Sii Polska stała się liderem usług informatycznych i inżynieryjnych w Polsce i najszybciej rozwijającą się firmą w sektorze nowych technologii.

Sii jest obecnie największym dostawcą usług doradztwa technologicznego, transformacji cyfrowej, BPO i inżynieryjnych w Polsce. Zatrudniająca już 6000 pracowników firma wspiera klientów z kraju i zagranicy w zakresie doradztwa, analiz i testów, rozwoju oprogramowania, zarządzania infrastrukturą, integracji i utrzymania systemów, cyberbezpieczeństwa, Business Intelligence, systemów wbudowanych oraz inżynierii przemysłowej.

Głównymi obszarami aktywności Sii jest sektor motoryzacyjny, medyczny, usług finansowych i bankowości, inżynierii przemysłowej, hi-tech, usług użyteczności publicznej, logistyki i handlu detalicznego.

W pandemicznym roku 2020 przychody Sii rosnące w tempie kilkudziesięciu procent rocznie przekroczyły miliard złotych, a zyski są w znaczącym stopniu reinwestowane. Firma stale zwiększa zatrudnienie – obecnie co miesiąc do zespołu dołącza ponad 250 osób – i regularnie otwiera nowe oddziały.

Inwestor zagraniczny w Polsce

Wyróżnienie otrzymał Amazon.

Globalny lider e-commerce konsekwentnie rozwija infrastrukturę logistyczną, budując w Polsce hub dla naszej części Europy. Amazon kontynuuje inwestycje w Polsce. Nowy obiekt w Świebodzinie to dziesiąte już centrum logistyczne Amazon w Polsce, które zostanie wyposażone w zaawansowaną technologię Amazon Robotics – pracowników będzie wspierać 3 tys. robotów.

- Dziękuję za wyróżnienie. W Polsce jesteśmy od ponad dekady. Zatrudniamy coraz więcej osób. Tylko od 2020 r. Amazon stworzył w Polsce 5 000 miejsc pracy, zwiększając łączną liczbę stałych pracowników do 23 000. Ponadto, od 2012 r. Amazon w Polsce wygenerował ponad 12 mld złotych inwestycji. Staramy się czynić Polska gospodarkę mocniejszą - powiedział Mourad Taoufiki, dyrektor generalny Amazona.pl.

Według raportu firmy Keystone przedsiębiorstwa należące do łańcucha dostaw Amazona (oferujące m.in. usługi budowlane, transportowe, usługi w zakresie nieruchomości oraz różnego rodzaju usługi profesjonalne) w zeszłym roku przyczyniły się do stworzenia 18 000 miejsc pracy.

Ponadto od 2012 r. Amazon w Polsce wygenerował ponad 12 mld złotych inwestycji. Kwota ta obejmuje zarówno wydatki kapitałowe (infrastruktura, centra logistyki, biura, centra rozwoju technologii, itd.), jak i wydatki operacyjne (nowe miejsca pracy w Polsce). Wspomniane inwestycje bezpośrednie korzystnie wpływają na lokalną gospodarkę.

Tylko w 2020 r. Amazon umożliwił rozwój 2 500 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które sprzedają swoje produkty w sklepach Amazon na całym świecie, korzystając także z narzędzi i usług dostępnych w serwisie. MŚP niezmiennie odpowiadają za ponad 50 proc. sprzedaży w sklepach internetowych Amazon. Tylko w 2020 r. wartość eksportu polskich firm sprzedających na Amazonie wyniosła ponad 2,2 mld złotych.

Kolejny nagrodzonym jest Fresenius Kabi Polska.

Fresenius Kabi Polska jest częścią międzynarodowego koncernu Fresenius Kabi. Spółka od 1999 roku prowadzi w Polsce działalność w obszarze opieki zdrowotnej; specjalizuje się w produkcji żywienia klinicznego, leków ratujących życie oraz w technologii infuzyjnej i transfuzyjnej.

- Rok temu obchodziliśmy 20-lecie firmy w Polsce, dbamy o bezpieczeństwo lekowe w Polsce, dostarczając nasze produkty do blisko 800 szpitali. Kryzys pandemii był dla nas trudnym momentem, ale daliśmy radę - powiedział odbierając nagrodę Maciej Chmielowski, dyrektor zarządzający firmy.

- Jesteśmy tym rodzajem farmacji, której nie widać w reklamach telewizyjnych, ale widać w najważniejszych momentach w szpitalach. Nasza fabryka w Kutnie dostarcza produkty nie tylko na rynek polski, ale także na 33 inne rynki - mówił Tomasz Halik, dyrektor.

Fresenius Kabi Polska jest największym w Polsce producentem płynów infuzyjnych, które codziennie ratują życie polskim pacjentom. Płynoterapia jest podstawową formą terapii w lecznictwie szpitalnym, z tego względu bardzo ważne jest zapewnienie jak najwyższych standardów i nieustanne podnoszenie bezpieczeństwa.

Największy w Polsce producent płynów infuzyjnych inwestuje w regionie łódzkim od 2000 roku. Produkowane w Kutnie płyny infuzyjne dystrybuowane są zarówno do polskich szpitali, jak i eksportowane.

Międzynarodowy koncern, w ramach strategii rozwojowej, planuje poszerzenie istniejącego potencjału produkcyjnego, laboratoriów oraz powierzchni magazynowych – m.in. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zakład w Kutnie posiada certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania zgodny z wymaganiami WHO.

Fresenius Kabi Polska angażuje się w działalność prospołeczną i edukacyjną, jest darczyńcą fundacji wspierających osoby chore, wspiera programy edukacyjne dla personelu medycznego oraz inwestuje w rozwój pracowni żywieniowych, które poprawiają jakość żywienia klinicznego w polskich szpitalach.

W gronie nagrodzonych jest także IKEA.

- W tym roku celebrujemy nasze 60-lecie w Polsce. Jednak Ikea to nie tylko meble, to także centra dystrybucji i handlu, a nawet farmy wiatrowe. W końcu także znacząca część naszych mebli pochodzi z Polski. Można powiedzieć, że nasza historia zaczęła się już w Polsce sześć dekad temu i to love story wciąż trwa – powiedziała Karin Sköld – prezeska i dyrektorka generalna do spraw zrównoważonego rozwoju spółki Ikea Retail w Polsce.

Ikea w naszym kraju jest obecna już od sześciu dekad. Polska zajmuje szczególne miejsce na globalnej mapie działalności tej firmy. Właśnie tutaj zlokalizowane są fabryki mebli, sklepy oraz centra dystrybucji i handlu, a nawet farmy wiatrowe. W Polsce w ramach czterech grup (Ingka, Inter Ikea, Ikano i Interogo) działa aż osiem spółek z korzeniami w Ikei.

Polska jest drugim co do wielkości producentem mebli Ikei na świecie – co piąty mebel wyprodukowany jest w naszym kraju. Spółka Ikea Purchasing współpracuje z prawie 90 polskimi dostawcami produktów oraz blisko 60 przewoźnikami.

Ikea w Polsce zatrudnia ponad 16 tysięcy osób, a dodatkowe 75 tysięcy to pracownicy dostawców, z którymi Ikea współpracuje. Roczna wartość eksportu mebli produkowanych dla Ikea w Polsce przekracza 12 mld złotych.

Sklepy szwedzkiej grupy obecne są w dziewięciu polskich miastach. Dwunasty taki obiekt działający pod szyldem Ikea – placówka w Szczecinie – ma być najbardziej zrównoważonym tego typu sklepem w Polsce – energooszczędnym i niezależnym do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W Polsce rozwijają się nie tylko sklepy Ikea, ale także sześć centrów handlowych należących do Ingka Centres. Na ich terenie zlokalizowanych jest ponad 700 sklepów. IKEA w Polsce to także założony w 2010 roku IKANO Bank oferujący klientom proste rozwiązania w zakresie bankowości i finansów, a w szczególności ofertę kredytów konsumenckich. Centrum Dystrybucji w Jarostach koło Piotrkowa Trybunalskiego odpowiada za dostawę mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz do 32 lokalizacji Ikea na 13 rynkach.

W Warszawie zlokalizowane jest centrum obsługi klienta oraz dział IT, który świadczy usługi na rzecz współpracowników Ikea pracujących w 27 krajach na całym świecie. Poznański oddział Business Service Center obsługuje Grupę Ingka w Europie w zakresie finansów oraz HR.

Kolejnym nagrodzonym jest firma SK hi-tech battery materials Poland.

SK hi-tech battery materials Poland to dynamiczna koreańska firma rozwijająca na polskim rynku kolejne duże projekty służące rozwojowi elektromobilności i kształtujące rolę Polski jako europejskiego lidera produkcji w tej perspektywicznej branży.

- Jestem bardzo dumny z tej nagrody, ton dowód, że nasza inwestycja przynosi korzyści nie tylko naszej grupie, ale przyczynie się do rozwoju polskiego przemysłu jak i społeczności lokalnej - stwierdził Byoung Chul Park – prezes zarządu spółki, odbierając nagrodę wraz z Sangminem Cho, liderem Grupy P&S.

Koreańska spółka rozbudowuje trzecią i czwartą fabrykę baterii do samochodów elektrycznych na Śląsku. Będzie to największa fabryka tej firmy na świecie.

Na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) w Dąbrowie Górniczej powstaną dwie nowe fabryki separatorów baterii wykorzystywanych w samochodach elektrycznych. Uzupełni to już istniejący kompleks inwestora na Śląsku. W Polsce koncern działa dopiero od 2018 roku, ale całkowite nakłady inwestycyjne wyniosą prawie 7 mld złotych.

Produkcja ma ruszyć pod koniec 2023 roku. Szacuje się, że roczna zdolność nowych zakładów wyniesie łącznie 860 mln m2 tzw. separatorów. Tym samym pełna moc polskiej produkcji SK hi-tech battery materials Poland wzrośnie do 2024 r. do poziomu wystarczającego dla wyposażenia 1,54 mln pojazdów elektrycznych o dużej pojemności.

Separatory będące rdzeniem akumulatorów litowo-jonowych wpływają na ich bezpieczeństwo i wydajność w pojazdach elektrycznych. Stanowią nawet 20 proc. kosztów produkcji baterii i są kluczowym elementem wzrostu sektora pojazdów EV i akumulatorów.

Piątym nagrodzonym w tej kategorii jest Toyota Motor Manufacturing Poland.

Światowy lider rozwija w Polsce produkcję najnowocześniejszych elementów napędu samochodowego, włączając tym samym polski przemysł w główny nurt przemian technologicznych służących rozwojowi zrównoważonej, niskoemisyjnej motoryzacji.

- To ogromne wyróżnienie dla mnie i pracowników. Nasza firma zainwestował w Polsce ponad 6 mld zł. To, z czego czuję szczególną dumę, to fakt zlokalizowania w Wałbrzychu ośrodka badań napędów hybrydowych, jednego z nielicznych tego typu poza Japonią – powiedział Dariusz Mikołajczak, prezes Toyota Motor Manufacturing Poland.

Toyota ulokowała w Polsce pierwszy poza Azją ośrodek produkcji i rozwoju napędów hybrydowych na świecie. Dostarcza on elektryczne przekładnie hybrydowe i współpracujące z nimi silniki benzynowe do niskoemisyjnych samochodów koncernu produkowanych w Europie.

Wiosną 2021 r. Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu produkcję elektrycznej przekładni do niskoemisyjnych elektrycznych napędów hybrydowych. Nowa przekładnia będzie współpracować z najnowszej generacji silnikiem zaprojektowanym w oparciu o globalną platformę projektową Toyoty TNGA, którego produkcja ruszyła w czerwcu 2020 w Jelczu-Laskowicach. W ten sposób oba polskie zakłady Toyoty wytwarzają pełny hybrydowy zespół napędowy.

Toyota Motor Manufacturing Poland jest pierwszym ośrodkiem poza Azją, w którym produkowane są napędy hybrydowe Toyoty. Znaczenie TMMP jako europejskiego centrum technologii hybrydowej wzmocniło otwarcie w 2020 roku Działu Testów i Oceny Napędów Hybrydowych.

W polskich fabrykach Toyoty powstają benzynowe i hybrydowe napędy do najnowszego modelu rodzinnego auta japońskiej marki. Oba napędy (konwencjonalny i hybrydowy) będą pochodzić wyłącznie z zakładów produkcyjnych Toyoty zlokalizowanych w Wałbrzychu oraz w Jelczu-Laskowicach.

Marka motoryzacyjnego potentata i światowego lidera w dziedzinie hybrydowych napędów przyciąga do Polski nie tylko kooperantów, ale także firmy dla których zaangażowanie Toyoty w Polsce jest rękojmią jakości i atrakcyjności polskiego rynku inwestycyjnego.

Toyota planuje do 2025 roku zwiększyć udział zelektryfikowanych samochodów w całkowitej sprzedaży do 90 procent, co otwiera przed polskimi fabrykami szerokie możliwości rozwoju.

Wraz z obecnie realizowanymi projektami poziom inwestycji w obu zakładach do końca 2022 wzrośnie do prawie 6 miliardów złotych, możliwości produkcyjne do 1,65 miliona podzespołów rocznie, a zatrudnienie do ponad 3000 osób