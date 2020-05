EEC Online: Szok, odmrażanie, nowa rzeczywistość. Świat galopuje jak nigdy dotąd

Kryzys, z którym mamy dziś do czynienia, z całą pewnością jest zjawiskiem nieznanym dotychczas w swojej skali i zakresie - mówiła na EEC Online Jadwiga Emilewicz. fot, PTWP

Gospodarka w drodze ku nowej normalności – to oś tematyczna zakończonego w środę 20 maja EEC Online. Dostępne zdalnie wydarzenie było niezwykłe nie tylko ze względu na formę i skalę. Przyniosło także ważne dla gospodarki konkluzje i rekomendacje.

Trzy dni, blisko 20 zróżnicowanych bloków tematycznych, dyskusje o nowej rzeczywistości z udziałem 120 panelistów, pomysły na wychodzenie z kryzysu. Transmisje live, prezentacje, rozmowy na czacie, webinaria.



EEC Online to wstęp do szerszej debaty - XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC), największej imprezy biznesowej Europy Centralnej oraz European Tech and Start-up Days (2-4 września br.).



EEC Online jest odpowiedzią na sytuację, w jakiej znalazła się gospodarka. Debaty o tym co ważne, poszukiwanie najlepszych rozwiązań, rozmowy o przyszłości wpisały się w misję Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach na stałe. Jego organizatorem od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.



Po raz pierwszy ważna debata o gospodarce odbyła się w formule zdalnej, gromadząc ponad cztery tysiące zarejestrowanych uczestników. Dyskusje, rozmowy i inne formy interakcji tworzące EEC Online zostały w czasie rzeczywistym odtworzone 316 tys. razy, każdorazowo w wirtualnej “sali” zalogowanych było średnio tysiąc widzów - towarzyszących dyskusji, komentujących na czacie, zadających pytania.

Wydarzenia EEC Online na bieżąco relacjonowane były także na portalu WNP.PL. Program trzech dni EEC Online był bogaty – część podsumowujących tekstów i materiałów czeka na publikację.

Europa i Polska

Jednym z gości specjalnych EEC Online był Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Polski rząd reprezentowali: Jadwiga Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju, Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, Michał Kurtyka, minister klimatu, Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz Konrad Szymański, minister ds. Unii Europejskiej.

W trakcie trzech dni internetowych debat rozmawiano o branżach, w których dokonają się największe zmiany – o sytuacji na rynku pracy, perspektywach transformacji energetyki, o przyspieszającej cyfryzacji, o nowych realiach na rynku start-upów, a także kondycji samorządów, branży budowlanej.

Ekonomiści uczestniczący w inaugurującej EEC Online debacie „Nowa Gospodarka, nowy świat” oceniali, że pandemia przyniesie stałe zmiany - osłabi globalizację, przyspieszy cyfryzację, wymuszając zaciąganie długu zmieni sytuację finansów publicznych. Nie wykluczyli także nawrotu choroby w trzecim kwartale i namawiali do ostrożności w prognozach dla polskiej i europejskiej gospodarki na 2020 r.