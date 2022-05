EEC: Zakupy od nowa. Na czym zależy współczesnym konsumentom?

Konsument postnowoczesny

Małgorzata Molęda-Zdziech, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i ekspertka sieci Team Europe Direct Polska opowiedziała o zmianach jakie zaszły w zachowaniach współczesnych konsumentów.

- Od jakiegoś czasu mamy do czynienia z pojęciem postnowoczesnego konsumenta. Czym się charakteryzuje? On już nie goni za zyskiem, w jego światopoglądzie ważne są inne rzeczy. Kapitalizm miał bardzo duży wpływ na model społeczny, którego głównym elementem są klasy społeczne. Mieć więcej oznaczało być wyżej w w strukturze. Teraz jesteśmy już w innym momencie rozwoju jako społeczeństwo. Zmienia się system wartości. Konsumpcja to nie tylko zaspokajanie potrzeb, ale także przyjemności - tłumaczyła uczestniczka debaty.

Małgorzata Molęda-Zdziech wyjaśniła, że konsumentom nie zależy już tylko na pracy i oszczędzaniu. Ważne stają się takie wartości jak czas wolny i jego jakość.

- Dużą rolę odgrywają tutaj media, które kształtują mody i wzory konsumpcji. Wśród wartości postnowoczesnych pojawiają się tolerancja, prawa człowieka, ekologia, wellbeing, wolność i relacje międzyludzkie. Konsumpcja nie służy już tylko zaspokojeniu potrzeb, ale buduje tożsamość. Ważne stają się nasze pragnienia. Tutaj istotną rolę odgrywają marki - zaznaczyła uczestniczka debaty.

Jak wyjaśnia, w „czasach postnowoczesnych” priorytetowa jest umiejętność przekształcenia wszystkiego w produkt.

- W przypadku konsumenta postnowoczesnego będziemy mieli do czynienia z koniecznością budowana kampanii na emocjach, zmysłach. Dla takiego konsumenta ważną wartością jest to, że produkt jest lokalny, czyli zupełnie odwrotnie, niż poprzednio. Ważna jest też odpowiedzialność produkcji, wartości - podsumowała kierowniczka Katedry Studiów Politycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Uczestniczka debaty wspomniała również o ostatnim sondażu CBOS dotyczącym obaw społecznych. Zdecydowana większość dorosłych Polaków zadeklarowała, że w obecnych czasach najbardziej obawia się drożyzny – 71 proc., wojny – 70 proc. i choroby – 64 proc. Kwestie ekologii interesowały tylko 15 proc. społeczeństwa.

- Ten odsetek wygląda jednak inaczej, jeśli spojrzymy na wiek respondentów. Dla młodych ludzi są to kwestie bardzo ważne. Amerykańska antropolog kultury Margaret Mead mówi o kulturze prefiguratywnej, czyli takiej, w której to nie dzieci uczą się wszystkiego od rodziców, ale w której to często rodzice uczą się od swoich dzieci. Ten scenariusz się ziszcza - wyjaśniała Małgorzata Molęda-Zdziech.

Galopujące trendy zmienią się w obowiązkowe działania?