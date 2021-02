EIT Food na EEC Trends: Gospodarka weszła w etap transformacji zrównoważonej

Aleksandra Niżyńska, Project Manager in CEE, EIT Food

Aleksandra Niżyńska, Project Manager RIS (Regional Innovation Scheme) w EIT Food, w czasie sesji „Kalejdoskop trendów. Food Foresight: scenariusze przyszłości dla rynku spożywczego” podzieliła się z nami wybiegającym w przyszłość spojrzeniem na branżę spożywczą, ale także badaniami dotyczącymi zaufania i podejścia konsumenta do żywności, zakupów i producentów żywności.

– Istnieje stereotyp, że rolnictwo jest dość konserwatywne, ale trzeba pamiętać, że rolnicy i osoby zajmujące się produkcją żywności muszą być elastyczni m.in. pod kątem pogody i zmian klimatu. W związku z tym także sytuacje związane z koronawirusem, które wywróciły całą gospodarkę, przez branżę rolno – spożywczą zostały przyjęte ze spokojem. Natomiast nowe regulacje związane z Zielonym Ładem i wszystkie zmiany prawne, które będą wymagały od tej grupy dużego dostosowania się do wymogów unijnych, będzie to duże wyzwanie dla tej branży, przede wszystkim w takim kontekście jak np. zmiany związane z podatkiem cukrowym, który wszedł w styczniu 2021, dzięki któremu produkty zawierające cukier są droższe, co ma sprawić, że konsumenci zaczną wybierać produkty zdrowsze. Natomiast są też takie elementy, które mogą pomóc rolników. Są to trendy związane z digitalizacją, czyli możliwość sprawdzania skąd mamy produkt w strategii "Od pola do stołu". To jest jedna z tych strategii unijnych w ramach Zielonego Ładu, co ma przełożyć się na jeszcze większe zaufanie do branży rolniczej, o czym też mówią nasze badania. Podsumowując wypowiedź, mam wrażenie, że nie tylko branża rolno – spożywcza, ale jeśli jesteśmy w kalejdoskopie trendów, to cała gospodarka po latach zmian związanych z digitalizacją, weszła w nowy etap transformacji zrównoważonej. Te idee związane ze zrównoważonym rozwojem stają się coraz ważniejsze i będą korem biznesu, ponieważ zarówno wymogi unijne, jak i nasz świat, mówią, że niezbędne jest działanie na rzecz klimatu – wyjaśniła.

– Nasze badanie pokazuje, że rolnicy są tą grupą, do której konsumenci mają największe zaufanie. Ponad 2/3 Europejczyków darzy zaufaniem rolników. Co jest ciekawe, w tym roku zauważyliśmy trend wskazujący rosnące zaufanie do retailu, w tym do marketów i supermarketów, czyli miejsc, które sprzedają żywność. I tu upatrywałabym odpowiedzi, jak jeszcze zwiększyć to zaufanie. Podczas pandemii konsumenci mogli zobaczyć realnie, jak działa retail i co wnosi do ich życia. Pandemia pokazała, że retail stał się bardziej autentyczny, solidaryzował się z nami w obliczu pandemii i nowych problemów związanych z obostrzeniami. Pokazywał, że dba o konsumentów i swoich pracowników, i w ten sposób udało się zbudować to zaufanie, które dotychczas nie było wysokie. Pokazywanie autentyczności, na czym to zaufanie budują rolnicy, bliskości i roli jaką odgrywa się w życiu konsumenta jest tą drogą, którą powinni iść pozostali gracze, czyli producenci żywności i organy rządowe, aby to zaufanie zwiększyć – dodała.