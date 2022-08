Ekipa chce otwierać sklepy stacjonarne i poszerzyć portfolio produktów

Spółka zależna Ekipy Holding - EKIPATONOSI, która odpowiada za projektowanie, konfekcję i wysyłkę odzieży oraz akcesoriów dystrybuowanych w oparciu o domeny www.ekipatonosi.pl, www.genzie.store, www.krakowkings.store oraz www.indeste.pl planuje zwiększanie rozpoznawalności marek należących do spółki, wprowadzić nowe produkty do oferty oraz budowę sieci sprzedaży stacjonarnej. Spółka póki co posiada jeden stacjonarny punkt sprzedaży w Parku Rozrywki ENERGYLANDIA, który jest jej strategicznym partnerem.

Jako cele inwestycyjne Ekipa Holding wskazuje spółki, którym oprócz kapitału zostanie zaoferowane wsparcie, w szczególności w influencer marketingu, branży FMCG oraz tworzeniu nowych marek.

Spółka będzie inwestować głównie w podmioty z branży nowych technologii i mediów, rozrywki oraz e-commerce. Ekipa Investment ASI inwestuje w spółki na etapie pre-seed oraz seed. Wartość pojedynczej inwestycji kapitałowej to od 250 tys. zł do 1 mln zł. Spółka planuje pozyskanie 7-15 perspektywicznych projektów inwestycyjnych.