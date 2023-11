Ekonomista Credit Agricole na FRSiH: Dramatu w gospodarce nie ma

Podczas pierwszego dnia Forum Rynku Spożywczego i Handlu sytuację gospodarczą w kraju nakreślił Jakub Borowski, główny ekonomista, Credit Agricole Bank Polska.

- Sprawdza się scenariusz „miękkiego lądowania” naszej gospodarki w skali makro. Jeśli natomiast chodzi o sektor rolno-spożywczy, mamy różne wskazania. Bardzo wysoka jest dynamika eksportu: 20 proc. z pierwsze 8 miesięcy 2023 r., a prognoza na cały rok to 11 proc. Sprzedaż detaliczna w kategorii żywność nieco spadła rok do roku, ale w tym przypadku występuje bardzo wysoka baza, z którą się porównujemy, ze względu na napływ uchodźców. Produkcja w dziale przetwórstwa dotycząca produktów spożywczych odnotowała minimalny spadek. Rentowność netto sprzedaży w dziale przetwórstwa rośnie od 2019 r. monotonicznie - tłumaczył Jakub Borowski.

Credit Agricole Bank Polska: Prognozy na 2024 r.

- Jeśli chodzi o rok 2024, ogólne prognozy są umiarkowanie optymistyczne. Patrząc na konsumpcję i popyt zewnętrzny, który ma znaczenie dla naszych eksporterów, sytuacja wygląda, w naszej ocenie, nieźle. Będzie się poprawiać głównie dlatego, że mamy do czynienia z szybkim spadkiem inflacji i tempo wzrostu płac nominalnych już jest wyższe niż tempo wzrostu cen. Jeśli taka sytuacja utrzyma się w najbliższych kwartałach, będzie wspierać to konsumpcję, która wzrośnie w przyszłym roku, według naszych prognoz, o ok. 3%, wobec stagnacji w tym roku. Będzie to oczywiście korzystne dla sprzedaży w sektorze rolno-spożywczym. W przypadku eksportu sytuacja wygląda troszkę gorzej, choć lepiej niż w tym roku. A gorzej w tym sensie, że ożywienie popytu konsumpcyjnego naszych głównych partnerów handlowych, jak Niemcy czy – szerzej - strefa euro, nie nastąpi tak szybko jak w Polsce - mówił.

- Co ciekawe, jeśli popatrzymy na wskaźniki koniunktury w branży rolno-spożywczej, to widać rozdźwięk w ocenach sytuacji bieżącej i przyszłej. Bieżące wskaźniki są dość stabilne, natomiast przyszłe wyraźnie się poprawiają. Wskaźniki wyprzedzające dla przyszłej produkcji, wyniku finansowego i oczekiwanego zatrudnienia są najwyższe od 2021 r., więc w branży optymizm znajduje odzwierciedlenie również w badaniach koniunktury - podsumował.