Ekosystem convenience wg Żabki: 10-tysięczny sklep, Żabka hybrydowa oraz Żabka Drive (zdjęcia)

Grupa Żabka tworzy ekosystem convenience. Obok sieci sklepów, która wkrótce przekroczy 10 000 placówek, w jej skład wchodzą marki działające zarówno w kanałach fizycznych, jak i cyfrowych, które są w czołówce swoich kategorii. Maczfit jest liderem cateringu dietetycznego, który w 2022 roku dostarczył swoim klientom prawie 20 mln posiłków, Dietly jest największym marketplace cateringów dietetycznych, z kolei Żabka Jush jest wiodącym graczem w kategorii q-commerce, dostępnym w 6 miastach: Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Sopocie i Katowicach.

Rozwój convenience w oparciu o cyfryzację i analizę danych

Grupa Żabka rozwija sieć typu convenience w oparciu m.in. o transformację cyfrową i analizę danych - informuje Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska. Innowacje odgrywają kluczową rolę w jej działalności, umożliwiając odpowiedzialne zarządzanie oddziaływaniem na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. Ponad 15% stanowisk w Żabce zajmują osoby pracujące w obszarze technologii cyfrowych, opartych na zarządzaniu danymi i sztucznej inteligencji.

Markę rozpoznaje dziś 93% konsumentów. Jak informuje sieć, aktualnie Żabka to nie tylko sklep, ale minicentrum handlowo-usługowe, w tym największa sieć kawiarni, bankomatów, punktów pocztowych czy kolektur Lotto.

– Żabka od 25 lat towarzyszy klientom w każdym momencie dnia, ułatwiając im życie i uwalniając ich czas. Jednak Żabka sprzed lat i ta współczesna, to dwie zupełnie odmienne firmy. Ta zmiana była możliwa dzięki ludziom, których łączą wspólne wartości, chęć poszukiwania innowacji i tworzenia nowych rozwiązań. Wspólnie zapoczątkowaliśmy proces zmiany nie tylko naszej organizacji, ale także całego polskiego handlu. Dzięki temu w 2023 r. Żabka to coś więcej niż tylko sieć sklepów. To kompleksowy ekosystem convenience – mówi Tomasz Suchański, prezes Grupy Żabka.

Franczyza jako możliwość prowadzenia własnego biznesu

Aktualnie z siecią współpracuje ponad 8 600 franczyzobiorców. Dla wielu z nich współpraca ta i możliwość prowadzenia sklepu jest pomostem do prowadzenia własnego biznesu - informuje sieć. Wspólnie ze swoimi franczyzobiorcami Żabka zapewnia blisko 60 000 miejsc pracy.

– Żabka należy do grona najbardziej innowacyjnych sieci franczyzowych na świecie. Wdrażane i funkcjonujące w naszej sieci narzędzia wspierają współpracujących z nami przedsiębiorców w efektywnym zarządzaniu sklepami, podnoszeniu kompetencji własnych oraz ich zespołów, a także w systematycznym rozwoju biznesu. Wprowadzamy kolejne narzędzia cyfrowe dostosowane do potrzeb franczyzobiorców, przekładające się na większą stabilizację i większą dochodowość, budujące rynkową pozycję prowadzonych przez nich sklepów oraz całej sieci – komentuje Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

Strategia ESG zintegrowana ze strategią biznesową firmy

W 2021 r. Żabka przyjęła Strategię Odpowiedzialności (ESG) zintegrowaną ze strategią biznesową firmy. Grupa Żabka w 2021 r. opublikowała pierwszy Raport Odpowiedzialności, który w kompleksowy sposób przedstawia założenia Strategii ESG oraz podsumowuje działania Żabki w obszarze pozafinansowym w ujęciu rocznym, zgodnie z międzynarodowymi standardami ujawnień ESG oraz została poddana niezależnej usłudze atestacyjnej.

– Chcemy, aby nasze działania upraszczały życie klientom, z myślą o nich wprowadzamy nowe rozwiązania, przemyślane usługi i dopasowany asortyment. W centrum naszej uwagi jest człowiek i jego potrzeby, nie zapominamy jednak o wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne i nasze najbliższe otoczenie. Zadowolenie klienta, franczyzobiorcy, pracowników, partnerska współpraca z dostawcami oraz troska o lokalne społeczności i bardziej przyjazne środowisku działania operacyjne są filarami działań Żabki w obszarze ESG – wyjaśnia Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. strategii konsumenckich Grupy Żabka.

Dzięki skali prowadzonej działalności Grupa Żabka dysponuje szeregiem możliwości, aby zaangażować interesariuszy w przedsięwzięcia na rzecz minimalizacji wpływu na środowisko w całym łańcuchu wartości. Promuje recykling jako jeden ze sposobów na ograniczenie produkcji pierwotnego plastiku. W grudniu 2022 r. w Bydgoszczy sieć uruchomiła pilotażową inicjatywę „Zielona Odnowa”, w której bierze udział 121 sklepów Żabka w mieście. Od stycznia br. w ramach pilotażu zebrano blisko 2,5 mln butelek i puszek aluminiowych.

W ostatnich latach Grupa Żabka zrewidowała też podejście do zaangażowania społecznego, definiując obszary ważne dla społeczności lokalnych i kładąc nacisk na działania, które przyczyniają się do długofalowych zmian. Od 7 lat realizuje program „Dobry Staż w Żabce”, skierowany do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Wspólnie ze swoimi franczyzobiorcami umożliwia młodzieży udział w płatnych stażach w sklepach, dając szansę na zdobycie wiedzy i doświadczenia oraz łatwiejszy start w życie zawodowe.

Convenience, dobre żywienie i nowe formaty sklepów

Żabka opracowuje kolejne formaty sklepów, tak aby klienci mogli korzystać z jej oferty w różnych sytuacjach życia codziennego. Odpowiada też na zmieniające się potrzeby klientów w kategorii dobrego żywienia. Stworzyła program „Porcja DobreGO!”, aby zapewnić im łatwy dostęp do pełnowartościowych posiłków, które można spożywać regularnie i o każdej porze dnia.

Z okazji 25-lecia w portfolio Żabki pojawią się aż trzy nowe unikatowe placówki, których otwarcie sieć planuje jeszcze w 2023 roku. Będą to:

placówka nr 10 000 w Starym Browarze w Poznaniu, w której zastosowano najnowocześniejsze technologie zapewniające wyjątkowe doświadczenia zakupowe klientom, wspomagające pracę franczyzobiorcy i sprzedawców oraz pozwalające ograniczyć wpływ na środowisko naturalne. W sklepie tym znajdzie się m.in. dobrze znane klientom Żabki Nano nowatorskie rozwiązanie – robot Robbie, który będzie serwował kultowe hot dogi;

Sklep hybrydowy w Warszawie przy ul. Wolskiej 64a, łączący tradycyjną placówkę z autonomiczną Żabką Nano;

Żabka Drive w podwarszawskim Piasecznie przy ul. Puławskiej 44d, w której kierowcy – bez wysiadania z auta – będą mogli skorzystać z bogate oferty gastronomicznej.

Żabka nr 10 000 w centrum handlowym Stary Browar w Poznaniu

Adres: ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań, centrum handlowe Stary Browar, poziom 0, pawilon nr 207, nieopodal wejścia z parkingu i ruchomych schodów.

Godziny otwarcia: pon.- sob. 8:00-22:00, niedz. 9:00-20.30

Charakterystyka: W sklepie w Starym Browarze będą zastosowane najnowocześniejsze technologie, które zapewnią wyjątkowe doświadczenia zakupowe klientom, wspomogą pracę franczyzobiorcy i sprzedawców oraz pozwolą ograniczyć wpływ na środowisko naturalne. W placówce znajdzie się m.in. dobrze znane klientom Żabki Nano nowatorskie rozwiązanie – robot Robbie, który będzie serwował kultowe hot dogi. Z kolei rozwiązania typu Eko Smart zwiększą efektywność energetyczną sklepu oraz jeszcze bardziej usprawnią codzienną pracę obsługi sklepu.

Sala sprzedaży: ok. 84 mkw.

Dodatkowe wyposażenie i udogodnienia dla klientów to robot Robbie serwujący hot dogi.

Wśród udogodnień są tez rozwiązania Eko Smart:

izolacja w lodówkach i znajdującej się przy kasie ladzie chłodniczej wykonana z mat z konopi siewnych, czyli obiecująca alternatywa dla stosowanej powszechnie pianki poliuretanowej. Konopie – jako materiał pochodzenia naturalnego – są w pełni biodegradowalne. To także materiał, który w żaden sposób nie zagraża zdrowiu ludzkiemu;

półki w szafach mroźniczych i znajdującej się przy kasie ladzie chłodniczej wypełnione glikolem, który pozwala magazynować chłód i oddawać go w najbardziej krytycznych momentach pracy mebla;

Safe Air, czyli najnowszej generacji sklepowy system oczyszczania powietrza, zapewniający komfort i bezpieczeństwo pracy personelowi oraz klientom przebywającym w sklepie. System oczyszcza powietrze ze szkodliwych zanieczyszczeń, pochłaniając także najmniejsze cząsteczki w tym wirusy i bakterie. Zastosowane filtry HEPA H14 zapewniają ponad 99,995% skuteczności filtrowania;

lampy nad boksem kasowym wydrukowane w technologii 3D z materiału pochodzącego z recyklingu;

rozszerzenie systemu alarmowego o czujniki dymu/ognia w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i klientów;

klimatyzacja umożliwiająca kontrolowanie temperatur w sklepie za pomocą scentralizowanego systemu (standaryzacja warunków panujących w sklepach, redukcja zużycia energii elektrycznej, lepsza diagnostyka zdalna urządzenia);

test rozwiązań pozwalających na odczyt parametrów związanych z energią elektryczną.

Franczyzobiorca: Norbert Kruk, z siecią Żabka związany od 15 lat. Obecnie prowadzi także dwa inne sklepy w Poznaniu: przy Centrali Żabki przy ul. Matyi 8 oraz Żabkę Eko Smart przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

Żabka Drive w Piasecznie

Adres: ul. Puławska 44D, 05-500 Piaseczno.

Godziny otwarcia: 6:00-23:00 (sprzedaż zarówno z okienka, jak i standardowo, tj. klient będzie mógł wejść do środka sklepu).

Charakterystyka: Sklep w formule Drive został stworzony z myślą o zmotoryzowanych klientach sieci. Zakupy ze strefy Żabka Café będzie można robić bez wysiadania z samochodu – to kolejny wymiar bliskości Żabki. Nowy koncept będzie dostosowany zarówno do potrzeb podróżnych, jak i stałych klientów, którzy np. jadąc do pracy będą mogli skorzystać z rozszerzonej oferty gastronomicznej. We wnętrzu sklepu wydzielono także strefę ze stolikami, w której klienci będą mogli zjeść posiłek, odpocząć w trakcie podróży, podładować telefon albo wygodnie popracować.

Sala sprzedaży: ok. 140 mkw.

Dedykowany asortyment:

przekąski z oferty Żabka Café,

kawy na bazie mleka owsianego,

shake w 3 smakach: waniliowy, truskawkowy i czekoladowy,

lody włoskie z automatu w 3 smakach: waniliowy, truskawkowy i czekoladowy.

Dodatkowe wyposażenie i udogodnienia dla klientów:

kawomat (w miejscu przy okienku wydawczym) z podwójną linią mleczną, pozwalającą na przygotowanie kawy na bazie mleka zarówno krowiego, jak i owsianego,

automat do shake’ów i lodów,

stoliki, przy których można wypić kawę i/lub zjeść ciepłą przekąskę czy też podładować telefon,

toaleta dla klientów,

7 miejsc postojowych w sąsiedztwie sklepu.

Franczyzobiorca: Patryk Nogaj, z siecią Żabka związany od czerwca 2017 r. Obecnie prowadzi także dwa inne sklepy – w Józefosławiu i Kielcach.

Żabka hybrydowa w Warszawie

Adres: ul. Wolska 64a, 01-134 Warszawa.

Godziny otwarcia: sklep będzie otwarty całodobowo, z ok. 15-minutową przerwą techniczną w nocy

Charakterystyka: Sklep hybrydowy w godz. 6:00-23:00 będzie działał jak standardowy sklep Żabka, ze znaną klientom strefą gastronomiczną, usługami i pełnym asortymentem. Natomiast w godzinach nocnych, tj. od 23:00 do 6:00, będzie działała jak sklep autonomiczny Żabka Nano – wejście do placówki będzie możliwe przy wykorzystaniu dowolnej karty płatniczej lub aplikacji mobilnej Żappka z kartą płatniczą podpiętą pod Żappka Pay.

Sala sprzedaży: 46 mkw.

Dodatkowe wyposażenie i udogodnienia dla klientów to fakt, że sklep czynny całą dobę dzięki wdrożeniu trybu bezobsługowego w godzinach nocnych.