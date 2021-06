Ekspansja Maximy trwa. Co dalej?

Stokrotka i Barbora to szyldy Maxima Grupe, fot. mat. pras.

W kwietniu 2018 roku Maxima Grupe oficjalnie przejęła Emperię, a tym samym sieć detaliczną Stokrotka. Od tego czasu litewska firma dynamicznie rozwija supermarketowy szyld. W tym roku wprowadziła do Polski e-sklep z żywnością Barbora, a ostatnio e-drogerię Azeta. Czy na tym poprzestanie?

Maxima Grupe konsekwentnie rozwija szyld detaliczny Stokrotka

W tym roku w Warszawie zadebiutował należący do Litwinów e-sklep z żywnością Barbora oraz e-drogeria Azeta

Czy Maxima będzie dalej przejmować na polskim rynku?

Sieć Stokrotka i wzrost e-handlu zwiększyły przychody Maxima Grupe w ubiegłym roku o 5,8 proc., do 4 226 mln euro. Przychody Stokrotki wzrosły do 974,9 mln euro z 886,7 mln euro w 2019 roku. W 2020 roku sieć powiększyła się o 73 sklepy i ma 1,9 proc. udziałów w rynku. W czasie pandemii Stokrotka otwierała nie tylko nowe sklepy stacjonarne, ale i rozwijała sprzedaż internetową - e-sklep działa już w 18 miastach.

Stokrotka liczy w tej chwili ponad 730 sklepów. - Nie zwalniamy tempa. Ten rok ma być kolejnym, w którym dynamicznie rozwijamy naszą sieć w całej Polsce. Chcemy otworzyć ponad 120 sklepów, w różnych formatach, dopasowanych do oczekiwań klientów – powiedział Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu, dyrektor marketingu i sprzedaży Stokrotka.

Stokrotka przejmuje

W maju br. Stokrotka podpisała umowę przejęcia 9 sklepów spożywczych od P.P.H.U. „J.R.T.W.M. – Krawczyk”, działających w okolicach Warszawy. Zakończenie transakcji planowane jest na koniec br. Przejęcia wymaga spełnienia określonych warunków wynikających z umowy, w tym bezwarunkowej zgody antymonopolowej.

Przedmiotem umowy jest przejęcie działalności obejmującej 9 sklepów prowadzonych w okolicach Warszawy, w których pracuje około 170 pracowników, ze sprzedażą w 2020 roku ponad 20 mln euro; a także 6 nieruchomości, w których prowadzone są sklepy.

- Podpisanie tej umowy umacnia pozycję Stokrotki w rejonie Warszawy, który jest dla nas bardzo ważnym rynkiem. Przejęte lokalizacje pozwolą nam dotrzeć do szerokiego grona nowych klientów i wzmocnić naszą markę w nowych dla Stokrotki miejscowościach - powiedział Arūnas Zimnickas, dyrektor zarządzający i prezes zarządu Stokrotki.

Warszawa wita Barborę

O tym, że stolica jest ważna dla Maximy świadczą kolejne ruchy detalisty. Na początku br. do Warszawy wszedł ze swoją ofertą e-sklep z żywnością Barbora, największy internetowy sklep spożywczy w krajach bałtyckich.Prezesem nowo utworzonej spółki Barbora.pl zostanie Andrius Jurgelevičius, który jest związany z firmą od początku jej działalności i obecnie pełni w niej funkcję dyrektora handlowego.

- W ciągu jednego roku osiągnęliśmy w krajach bałtyckich tyle, ile osiąga się na przestrzeni 5 lat. Dało to nam silny impuls do rozpoczęcia nowej fazy ekspansji zagranicznej. Wierzymy w polski rynek e-commerce i widzimy szanse, by w sposób znaczący przyczynić się do jego rozwoju. Wierzymy, że uda nam się wdrożyć nową niespotykaną dotąd jakość zakupów online w Warszawie – przekonuje Andrius Jurgelevičius.

Wejście na rynek e-drogerii

Na Barborze Maxima nie poprzestaje.W tym miesiącu Maxima ogłosiła, że AZETA – właściciel drogerii internetowych na Litwie, Łotwie i w Estonii – rozpoczyna działalność w Polsce. Azeta.pl jest już czwartym e-sklepem marki. Spółka od 7 lat prowadzi drogerie internetowe w krajach bałtyckich.

W ofercie sklepu znajdą się kosmetyki, suplementy diety, witaminy oraz artykuły dla dzieci, kobiet w ciąży i młodych mam ponad 100 marek. Istotną przewagą firmy ma być szybka dostawa. Zakupy zrealizowane w e-drogerii trafiają pod wskazany adres w ciągu jednego dnia (na terenie Polski), a w Warszawie jeszcze tego samego dnia. To efekt dostępności całego asortymentu z oferty e-sklepu na stanie magazynowym.

- Polski rynek e-commerce rozwija się bardzo szybko i ma olbrzymi potencjał. Upatrujemy w nim duże możliwości rozwoju i ekspansji. Ponadto, podobieństwo polskiej kultury oraz położenie geograficzne Polski idealnie wpisują się w założenia naszej strategii biznesowej. Chcemy dotrzeć z naszą ofertą do wszystkich tych, dla których ważna jest jakość w przystępnej cenie– mówi Mindaugas Raguotis, członek zarządu AZETA Sp. z o. o.

- Mamy bardzo ambitne plany. Wierzymy, że nasz start w Polsce przyczyni się do rozwoju całego sektora e-drogerii na tym rynku. Szacujemy, że już w połowie lata uda nam się wypracować pierwszy milion ze sprzedaży, a do końca roku obroty Azeta.pl wyniosą 20 mln zł – dodaje Justė Levčenkaitė - prezes zarządu Grupy AZETA, kierująca działalnością spółki w Środkowej i Północnej Europie.

Co dalej?

Przyspieszenie Maximy w Polsce jest bezsprzeczne, a apetyt rośnie w miarę jedzenia. W marcu br. spółka zakończyła inauguracyjną ofertę papierów komercyjnych z 12-miesięcznym okresem zapadalności. Wartość nominalna transakcji to 40 mln EUR.

- Pomyślne zakończenie oferty świadczy o wysokiej jakości kredytowej spółki i chęci dywersyfikacji źródeł finansowania. Stała współpraca z tak dużymi międzynarodowymi graczami, jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Nordycki Bank Inwestycyjny i innymi oraz ich zaufanie do naszej firmy jest dla nas bardzo ważne - mówił Mantas Kuncaitis, CEO i prezes zarządu Maxima Grupė.

Obligacje zostały subskrybowane przez inwestorów instytucjonalnych reprezentowanych z krajów bałtyckich, Skandynawii, a także Wielkiej Brytanii i innych krajów europejskich. Popyt na papiery przekroczył 100 mln EUR, a obligacje zostały uplasowane z rentownością 0,618%. To pierwsza transakcja obligacji w takim formacie w regionie bałtyckim. Maxima jest gotowa na dalsze inwestycje. Czy będzie dalej przejmować w Polsce?