Ekspert: Koszyk zakupowy stanie się bardziej tradycyjny, mniej wyrafinowany, ale większy

fot. Bartosz Urbaniak, BNP Paribas

Jak zmieni się rynek spożywczy i handlowy? Jakie strategie będą odpowiednie na moment po restarcie gospodarki? Dzięki jakim cechom polskich przedsiębiorców eksport polskiej żywności ma szansę na rozwój? Na te pytania staramy się znaleźć odpowiedź w rozmowie z Bartoszem Urbaniakiem, szefem Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę.

Jak widzi Pan obecną sytuację i czego możemy spodziewać się w przyszłości? Jakie kategorie żywnościowe stracą na popularności, jakie zyskają?

Wszyscy mamy nadzieję, że już za kilka dni wyjdziemy z domów i nastąpi restart gospodarki. Póki co w dyskontach paragon jest krótszy, czyli kupujemy mniej, ale wydajemy więcej. To oznacza, że konsumenci kupują w prostszy sposób, ale konkretne rzeczy. Nie są to zakupy impulsowe. Z odczuć rynkowych, które na bieżąco analizujemy, wynika, że następuje powrót do marek, które znaliśmy wcześniej i którym ufamy. Nikt nie szuka obecnie jogurtu z obietnicą „trzech tchnień wiosny”, a jedynie zgrzewki produktu takiego jak jogurt czy kefir w wersji podstawowej. Do oferty sklepów trafiają też 25-kilogramowe opakowania mąki. Do niedawna sądziłem, że takie opakowania mąki w sklepie detalicznym odeszły do przeszłości wraz z 1989 rokiem, ale teraz znowu takie potrzeby zakupowe znowu mają miejsce.

Paradoksalnie jestem jednak zdania, że podobnie jak kategorie masowe – top premium nie ucierpi. Jest to bowiem kategoria, która bardziej należy do przyjemności.. Aby przejaskrawić posłużę się przykładem whisky. Jeżeli ktoś płacił dotychczas za butelkę whisky 3,5 tys. zł to fakt, że zacznie ona kosztować 4 tys. zł nie zmieni jego przyzwyczajeń. To nie jest segment klientów, który sprawdza ceny na półce. Historie dotychczasowych kryzysów pokazują, że produkty żywnościowe w kategorii top premium nie borykały się ze spadkami sprzedaży.

Jeśli chodzi o produkty niszowe, innowacyjne czy ekologiczne też nie jestem pesymistą, przy założeniu, że za kilkanaście dni my i pozostali europejscy klienci wyjdziemy z domów. Oczywiście obecnie mamy chwilową turbulencję, ale ona powinna minąć, chociażby dlatego, że duża część środków na odbudowę gospodarki będzie pochodziła ze środków unijnych (po-covidowych). Ich przyznawanie będzie powiązane ze spełnianiem norm ekologicznych tzw. zielonego ładu zapisanego w planach rozwoju rynku w UE w kolejnych latach. Dodatkowo konsument do którego trafiają nasze towary w Unii Europejskiej jest bardzo świadomy i nie sądzę, żeby zdecydował się na powrót do produktów pakowanych w wiele warstw plastikowego opakowania.