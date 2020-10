Ekspert: „Odwieszenie” ustawy o podatku handlowym od 2021 r. nie powinno mieć miejsca

Na zdj. Wiktor Podsiadło, managing associate w dziale podatkowym kancelarii Chałas i Wspólnicy. Fot. materiały prasowe

- Sprawa zgodności podatku od sprzedaży detalicznej z prawem unijnym nie jest jeszcze definitywnie przesądzona. Choć opinia Rzecznika Generalnego często wyznacza kierunek rozstrzygnięcia sprawy, to nie jest wiążąca dla Trybunału. Ten może przyjąć inne rozstrzygnięcie – uważa Wiktor Podsiadło, managing associate w dziale podatkowym kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Przypomnijmy, w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej opublikował ocenę rzecznik generalnej TSUE, Juliane Kokott. Według niej, polski podatek od sprzedaży detalicznej i węgierski podatek od reklam nie naruszają prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa. Prawo z dziedziny pomocy państwa nie stoi na przeszkodzie progresywnemu opodatkowaniu przychodów przedsiębiorstw.

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej pierwotnie miała obowiązywać od 1 września 2016 r., jednak obecnie podatek jest zawieszony do końca 2020 r.

- Obecny termin "zawieszenia" ustawy upływa z końcem 2020 r. Czy to oznacza, że sprzedawcy mogą spodziewać się nowego podatku od stycznia 2021 r.? Moim zdaniem byłby to niefortunny pomysł. Pamiętajmy, że podstawową przyczyną zawieszenia podatku, o której była mowa w ustawach "zawieszających" był właśnie brak definitywnego zakończenia sporu z Komisją. A trudno przesądzić, czy Trybunał wyda ostateczne rozstrzygnięcie przed końcem roku – mówi Wiktor Podsiadło w komentarzu przesłanym dlahandlu.pl.

- Jako argument przemawiający za zawieszeniem podatku do końca 2020 r. w uzasadnieniu do ustawy "zawieszającej" wskazano także na trudną sytuację związaną z pandemią COVID-19. Pomijając więc kwestię zgodności z prawem wspólnotowym, Ministerstwo Finansów powinno mieć również na względzie skutki gospodarcze wprowadzenia podatku – dodaje.

Według ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, podatek miał dotyczyć przychodów powyżej 17 000 000 zł, przy czym w przypadku osiągania przychodów do 170 000 000 stawka miała wynieść 0,8%, zaś powyżej tej kwoty 1,4%.

Komisja Europejska zakwestionowała zgodności podatku z prawem UE. Jako jeden z kluczowych argumentów wskazała na niedozwolone faworyzowanie podmiotów o niższych przychodach. W związku z tym, Polska zawiesiła stosowanie podatku. Najpierw do końca 2017 r., natomiast później okres zawieszenia był kilkukrotnie przedłużany. Obecnie podatek jest zawieszony do końca 2020 r. Polska jednocześnie zaskarżyła decyzję Komisji do sądu unijnego.

W wyroku z 16 maja 2019 r. Sąd przyznał rację Polsce. Komisja Europejska złożyła jednak odwołanie do Trybunału.