Ekspert: Tesco to tzw. stressed asset. Netto skoczyło na głęboką wodę

Maciej Kraus, partner w funduszu inwestycyjnym Movens Capital, fot. movenscapital.com

Tesco to tzw. stressed asset, w Polsce nie było „gwiazdą" - ma wiele swoich wewnętrznych wyzwań, które nowy właściciel czyli Salling Group będzie musiał zdiagnozować - mówi nam Maciej Kraus, ekspert branży retail.

Dziś okazało się, że oficjalnie Tesco sprzedaje wszystkie swoje aktywności w Polsce. Nabywcą jest firma Salling Group (właściciel Netto). Cena to 900 mln zł.

- Z pewnością jest to dobra transakcja dla Tesco. Zabezpiecza przyszłości i pozwala skupić się na kluczowych rynkach CEE, na których pozycja Tesco jest mocniejsza. Tesco to kolejna sieć, która nie wytrzymała konkurencji polskiego rynku. Czy to dobra transakcja dla Salling Group? Wszystko jest kwestią ceny. Na pewno jest to skok na głęboką wodę. Cała grupa Salling w ubiegłym roku wygenerowała przychody na poziomie 7 mld GBP, Tesco w Polsce to ok. 1,5 mld GBP. Jestem ciekaw jak grupa Salling poradzi sobie z tak dużą akwizycją operacyjnie. Pamiętajmy, że Tesco to tzw. stressed asset, w Polsce nie było „gwiazdą" - ma wiele swoich wewnętrznych wyzwań, które nowy właściciel będzie musiał zdiagnozować. Dodatkowym wyzwaniem jest szczególna sytuacja rynkowa związana z wirusem - komentuje Maciej Kraus, partner w funduszu inwestycyjnym Movens Capital i ekspert branży retail.

Przypomnijmy, że transakcja musi zostać zweryfikowana i zatwierdzona przez urzędy regulacyjne. Jej sfinalizowanie spodziewane jest w czwartym kwartale 2020 roku.

Netto Polska prowadzi obecnie 386 sklepów.