Ekspertka: Kraina Wędlin i Pikok funkcjonują w umysłach konsumentów jako silne brandy

- Dane pokazują, że Kraina Wędlin czy Pikok to marki, które funkcjonują w umysłach konsumentów jako silne brandy na równi z markami producentów. Jest to efektem ogromnej pracy wykonanej przez obie sieci - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Dorota Kałowska, Partner & Strategy consultant w Cobalt Spark.

Dorota Kałowska zwraca uwagę, że postrzeganie i rola marki w kategorii wędlin są zupełnie inne niż np. w przypadku ryb.

- W przypadku wędlin, podobnie jak w wielu innych kategoriach, zachodzi ścisła korelacja pomiędzy pozycjonowaniem cenowym a rolą marki i jej znaczeniem dla konsumentów. W produktach 'basic' marka ma niewielkie znaczenie, kryterium ceny jest najważniejsze. Jednak to kategorie value for money, premium oraz kategorie trendowe rozwijają się obecnie najbardziej dynamicznie, a w nich brand stanowi ważny determinant decyzji konsumenckich. I tu marka własna, o ile jest strategicznie i konsekwentnie rozwijana, może być dla konsumenta takim samym brandem jak marka producencka - mówi.

Ekspertka wskazuje, że wiele zależy od dojrzałości samej sieci i tego, na jakim etapie rozwoju są jej marki własne.

- Część marek własnych w kategorii wędlin, w tym m.in. w Netto nie oferuje szczególnych wartości dodanych. W tym przypadku marka własna to określona nazwa i ujednolicona grafika, która pokrywa pewien asortyment i tyle. Z drugiej strony mamy Biedronkę i Lidla, które konsekwentnie od lat budują marki własne w kategorii wędlin. Pod względem dopracowania asortymentu, jakości produktów i komunikacji tej jakości na opakowaniach jest to zupełnie inny poziom. Dane pokazują, że Kraina Wędlin czy Pikok to marki, które funkcjonują w umysłach konsumentów jako silne brandy na równi z markami producentów. Jest to efektem ogromnej pracy wykonanej przez obie sieci - mówi.

