Ekspertka o zakazie handlu: Możliwości rządu będą się wyczerpywały

- Wydaje się, że możliwości ustawodawcy będą się stopniowo wyczerpywały, a sklepy - zwłaszcza te największe sieci - zawsze będą o kilka kroków dalej. Przykładem mogą być dark store'y Biedronki stworzone we współpracy z Glovo. Rodzimi konsumenci mieli już okazję przyzwyczaić się do zakupów wysyłkowych w trakcie pandemii, rozwiązanie to może więc stać się bardzo popularne, zwłaszcza w dużych miastach - mówi przedstawicielka Stocard, aplikacji do przechowywania kart lojalnościowych oraz innych dokumentów w smartfonie.

Polacy i tak kupują w niedziele

Jej zdaniem Polacy - niezależnie od tego, czy są za czy przeciwko temu rozwiązaniu - przywykli do zakazu handlu w niedziele. - Nie spowodował on zmniejszenia utargu sklepów stacjonarnych, jedynie zmienił zwyczaje zakupowe. Dodatkowo część sklepów wydłuża godziny pracy w piątki i w soboty tak, by każdy mógł zdążyć kupić najważniejsze produkty przed ostatnim dniem tygodnia. Rządzący muszą jednak zastanowić się nad kierunkiem, w którym pójdą dalsze zmiany. Od 2018 stopniowo maleje liczba niedziel w roku, w trakcie których można zrobić zakupy - w roku 2021 było ich siedem w roku. W Stocard niedawno zbadaliśmy zmiany w zwyczajach zakupowych Polaków w czasie pandemii. Okazuje się, że w ostatnich miesiącach rzadziej niż przed pandemią kupujemy w soboty, za to częściej w poniedziałki, środy i - co ciekawe - niedziele. Nasze dane były zbierane także w sieciach stacji benzynowych, takich jak BP czy Circle K. One, które są otwarte nierzadko przez cały tydzień, 24 godziny na dobę, i które mają wyraźnie większy ruch w niedzielę - podsumowuje Katarzyna Zborowska-Germann.