Elektroniczne cenówki w sklepach Lidl

- To rozwiązanie polega na wyposażeniu wszystkich sklepów Lidla w Polsce w wyświetlacze cen sprzedaży poszczególnych artykułów. Oparte są one o technologię e-papieru, oraz niezbędną infrastrukturę techniczną do ich funkcjonowania. Tym projektem opiekuje się Sebastian Mielcarzewicz. Swoją przygodę z Lidl Polska rozpoczął 5 lat temu jako stażysta. Od stycznia 2019 roku pracuje dziale IT Business Solutions, gdzie obecnie jest młodszym ekspertem ds. systemów sprzedażowo-magazynowych - czytamy na stronie Linkedin Lidl.

Błędy ludzkie wyeliminowane

Projekt niesie za sobą oszczędności w postaci odciążenia pracowników oraz zapewnia aktualne ceny na półkach sklepowych. Minimalizuje to ryzyko błędów, zwłaszcza przy promocjach.

Pierwszy sklep Lidl w naszym kraju ruszył w 2002 r. Obecnie sieć sprzedaży liczy 800 sklepów, ulokowanych na terenie całego kraju, obsługiwanych przez 11 centrów dystrybucyjnych oraz zatrudnia ponad 24 000 osób.