Eurocash chce odejść od węgla i gazu. Jest nowa strategia

Grupa Eurocash, największa w Polsce firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG), zamierza do 2030 r. zmniejszyć swoją emisję CO2 o 42 proc.

To najważniejsze z wielu założeń ambitnej strategii dekarbonizacji, jaką spółka przyjęła w 2022 r. – w zgodzie z celami Porozumienia Paryskiego, w ramach ścieżki określonej przez Science Based Targets Initiative (SBTi ).

Grupa zamierza zrealizować swój cel m.in. poprzez centralizację infrastruktury logistycznej i pokrycie znacznej części zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych. Istotnym elementem środowiskowej strategii Eurocash są też działania związane z całkowitym odejściem od węgla i gazu w nowych obiektach.

W ramach nowej Linii Gwarancyjnej Powiązanej ze Zrównoważonym Rozwojem, zapewnionej przez HSBC, bank będzie monitorował proces dekarbonizacji realizowany w Grupie Eurocash. W umowę pomiędzy spółkami została wbudowana zachęta, która co roku nagradza Eurocash za osiągnięcie zakładanych postępów.

Linia gwarancyjna dla Eurocashu na zrównoważony rozwój

- Cieszymy się z ustanowienia pierwszej zrównoważonej linii gwarancyjnej dla Eurocashu z bankiem HSBC. Zwiększenie gwarancji do 180 mln zł to dowód zaufania do naszego biznesu i jego rozwoju. Teraz, dzięki redukcji emisji CO2 zgłoszonej w ramach The Science Based Targets initiative możemy uczynić go jeszcze bardziej zrównoważonym. To z kolei pozwoliłoby nam na obniżenie prowizji gwarancyjnej. To oczywisty zysk dla obu stron – mówi Jacek Owczarek, CFO Grupy Eurocash.



Nowa umowa z Grupą Eurocash wpisuje się w szereg działań, jakie HSBC podejmuje na rzecz osiągnięcia gospodarki zeroemisyjnej w skali globalnej.