Eurocash ma pieniądze na rozwój franczyzy. Miliard zł od konsorcjum ośmiu banków

Zawarte umowy dotyczą 5-letniego kredytu terminowego o wartości 456 mln zł, 3-letniego kredytu odnawialnego o wartości 445 mln zł (z opcją wydłużenia) oraz 3-letniego kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 100 mln zł.

– Do grona sześciu banków, które współfinansowały działalność Grupy Eurocash w ostatnich trzech latach, dołączyły dwa kolejne. Świadczy to o zaufaniu rynku finansowego do naszej firmy, jej poprawiających się wyników finansowych i kierunku dalszego rozwoju obranego w strategii. Wydłużenie zapadalności kredytu terminowego do pięciu lat zapewnia nam stabilność i większą elastyczność prowadzenia biznesu – komentuje Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash.