Eurocash miał kilka pomysłów na Delikatesy Centrum. Czy sprzedaż to ostatni?

Kwiecień 2021 r. Wtedy dowiedzieliśmy się, że Eurocash na początku 2021 r. podpisał umowę z doradcą strategicznym, a następnie zaangażował do procesu doradców finansowych i komercyjnych. W ramach przeglądu, spółka miała przeanalizować scenariusze obejmujące m. in. ewentualne pozyskanie nowych inwestorów dla spółki lub wybranych segmentów jej biznesu. Analizowane miały być również potencjalne opcje związane z reorganizacją grupy w celu dalszego uporządkowania jej struktury, a nawet możliwość zbycia aktywów.

Maj 2021 r. Eurocash prowadzący sieć sklepów Delikatesy Centrum wdraża plan naprawczy w sklepach własnych. Do zadania specjalnego wytypowano tzw. grupę ratowniczą. Główne punkty planu to: SEGMENTACJA I WYBÓR SKLEPÓW (na podstawie rankingu LFL i kontrybucji wyłoniono 180 sklepów własnych o najgorszych wynikach); KOŁO RATUNKOWE "PLAN" (plan naprawczy obejmuje znaczące inwestycje w marże, ceny, oferty promocyjne i lojalnościowe); ZAŁOŻENIA SPRZEDAŻY (Głębszy i odważniejszy plan inwestycyjny ukształtował założenia dotyczące odbudowy sprzedaży.); RATOWNICY ”LUDZIE” (Ratownicy HO: Grupa zadaniowa w HO do koordynowania planu); MONITOROWANIE I KONTROLA (Ciągłe monitorowanie procesu HO i Operacji w celu zapewnienia, że wszystkie zadania są wykonywane prawidłowo).

Firma podkreślała, że wdrożenie koncepcji Delikatesy Centrum w sklepach własnych wymaga jeszcze pracy i skupienia.

– Spadek rentowności wynika przede wszystkim z gorszych rezultatów własnych sklepów detalicznych w sieci Delikatesy Centrum. Pod względem efektywności, w tym sprzedaży na metr kwadratowy, ustępują one placówkom prowadzonym przez franczyzobiorców. Naszym celem jest, aby „równały w górę” do najlepszych. Na początku br. wdrożyliśmy program naprawczy, do którego wytypowaliśmy 180 placówek najsłabiej radzących sobie na rynku. W pierwszej fazie działania naprawcze wdrożyliśmy w 120 sklepach. Druga faza, planowana na sierpień, obejmie kolejne 60 sklepów – zapowiedział Jacek Owczarek, członek zarządu Grupy Eurocash.

Lipiec 2021 r. Już dwa miesiące później Grupa Eurocash poinformowała, że podjęła decyzję o zamknięciu 59 spośród 414 sklepów własnych prowadzonych w ramach sieci Delikatesy Centrum. Chodzi o placówki, które przynosiły straty, a wdrożony w nich na początku roku program naprawczy nie przyniósł dostatecznej poprawy.

– Zgodnie z zapowiedziami, w ostatnich miesiącach wdrożyliśmy program naprawczy w wybranych placówkach sieci Delikatesy Centrum, do którego wytypowaliśmy łącznie 180 sklepów własnych, które najsłabiej radziły sobie na rynku i wyraźnie odstawały pod względem efektywności od Delikatesów Centrum prowadzonych przez naszych franczyzobiorców. W przypadku 59 z tych sklepów podjęte działania nie przyniosły wystarczającej poprawy, dlatego zapadła decyzja o ich zamknięciu do końca tego roku. Będzie ona oznaczać konieczność dokonania odpisu w kwocie ok. 80 mln zł, który obciąży nasze tegoroczne wyniki finansowe. Uznaliśmy wspólnie z radą nadzorczą, że taki ruch jest niezbędny dla trwałego podniesienia efektywności segmentu detalicznego. Chcemy budować największą sieć małych supermarketów w Polsce w oparciu o rentowne i dobrze prosperujące placówki handlowe – wyjaśniał Jacek Owczarek, członek zarządu Grupy Eurocash.

Grudzień 2021 r. - wtedy prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył ponad 76 mln zł kary na Eurocash za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej.

- Przeprowadzone postępowanie wykazało, że spółka Eurocash pobierała od dostawców produktów rolnych i spożywczych szereg dodatkowych oraz nieuzasadnionych opłat. Część usług, za które płacili kontrahenci, w ogóle nie była wykonywana, a niektóre spółka powinna świadczyć w ramach podpisanej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto dostawcy nie otrzymywali informacji o kosztach i rezultatach niektórych usług. Celem tego typu działań Eurocash było obniżenie wynagrodzenia podmiotom dostarczającym do sklepów produkty rolne i spożywcze. Określona w toku postępowania wartość nieuzasadnionej korzyści osiągniętej przez Eurocash w wyniku zakwestionowanych praktyk wobec podmiotów, względem których spółka dysponowała przewagą kontraktową, wyniosła w latach 2018-2020 ponad 43 mln zł - uzasadniał decyzję Tomasz Chróstny.

Grupa Eurocash nie zgadza się z decyzją prezesa UOKiK, w tym ze stwierdzeniem, że spółka ma przewagę kontraktową nad zagranicznymi koncernami. - Gdyby tak było, nie byłoby sytuacji, w której ceny oferowane dyskontom przez producentów są znacząco niższe niż ceny producentów w kanale zaopatrzenia niezależnych polskich sklepów - podano wtedy w oświadczeniu.

Ostatnie miesiące - to zmiany w zarządzie. Luis Amaral rezygnuje z funkcji prezesa zarządu. Jego miejsce od stycznia 2022 r. zajmuje znany z roli prezesa PZU Paweł Surówka. To dobrze znany menedżer, który w ostatnich latach pracował głównie w państwowych spółkach. Paweł Surówka był m.in. doradcą prezesa PKO BP, a w latach 2017-2020 zarządzał jedną z największych polskich firm - gigantem ubezpieczeniowym PZU. Ostatnio pełnił rolę doradcy prezesa Eurocash.

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Grupa ma dwóch nowych menedżerów, z których jeden będzie odpowiadał za działalność hurtową, a drugi - detaliczną. Z zarządu Eurocash odchodzą Rui Amaral oraz Noel Collett. Rada nadzorcza Eurocash powołała do zarządu nowych menedżerów. Tomasz Polański, który związany jest z Grupą Eurocash od 1999 r., jako członek zarządu będzie nadzorował obszar działalności hurtowej. Z kolei Dariusz Stolarczyk, w Grupie od 2018 r., także jako członek zarządu będzie odpowiedzialny za obszar działalności detalicznej prowadzonej w ramach Delikatesów Centrum, obejmującej zarówno sklepy własne, jak i działalność franczyzową.

1 lutego 2022 r. dowiadujemy się, że część detaliczna grupy Eurocash może zostać przejęta przez Maxima Grupe. Rozmowy na ten temat już trwają. Maxima Grupe mogłaby być zainteresowana częścią detaliczną Eurocash, w tym głównie siecią Delikatesy Centrum.