Eurocash: Polacy zastępują wizyty w restauracjach zakupami w spożywczaku

Doskonałą odpowiedzią na czasy kryzysu okazują się gotowe dania do kupienia w sklepach i strefy podgrzewania potraw na ciepło, które są rozwijane m.in. w niektórych placówkach sieci franczyzowych i partnerskich współpracujących z Grupą Eurocash.

Do restauracji nie chodzimy. Zastąpiły je...sklepy spożywcze

Trudna sytuacja gospodarcza zmusiła Polaków do zrewidowania swoich wydatków w różnych obszarach życia. W pierwszej kolejności decyzje o cięciach w budżetach domowych dotknęły kwoty przeznaczane na wizyty w restauracjach i kawiarniach. Z badań przeprowadzonych przez firmę doradczą Bain & Company wynika, że blisko 60 proc. ankietowanych planuje ograniczyć stołowanie się na mieście, zwłaszcza w grupie osób powyżej 45 roku życia.

Taka zmiana zachowania konsumentów oznacza jednak, że szukają innych, tańszych rozwiązań. Wiele osób nie przepada za samodzielnym gotowaniem, a są i tacy, którzy po prostu nie mają na to czasu. Nie gotują, nie korzystają z oferty restauracyjnej i coraz mniej zamawiają jedzenia do domu – zamiast tego chętniej kupują gotowe dania w sklepach.

Mała gastronomia w twoim sklepie – o czym warto pamiętać?

Odgrzewanie i serwowanie na miejscu gotowych dań w sklepie w obecnej sytuacji gospodarczej jest pomysłem wartym rozważenia, tym bardziej, że klienci mogą być skłonni przy okazji zrobić dodatkowe zakupy. Decydując się na wprowadzenie dodatkowej oferty w postaci małej gastronomii, warto przygotować się wcześniej od strony formalnej.

1. Upewnij się, że w twoim sklepie jest wystarczająco przestrzeni na taką działalność. Zadbaj o to, by klienci mogli swobodnie robić zakupy, a strefa z małą gastronomią nie zdezorganizuje pracy sklepu.

2. Sprawdź, czy spełniasz warunki określone przez Sanepid. Dokładnie zapoznaj się z prawnymi wymogami prowadzenia dodatkowej działalności. Wystąp do właściwych organów o odpowiednie zezwolenia i zgody.

3. Dobrze zorganizuj pracę personelu. Ustal podział obowiązków podczas dwutorowej sprzedaży – odbywającej na terenie sklepu i w strefie małej gastronomii.