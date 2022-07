Eurocash: Remodeling Delikatesów Centrum podniósł obroty nawet o 40 proc.

To nie jedyny obszar działalności sieci, gdzie widać trend wzrostowy. Eurocash podaje, że sprzedaż „odświeżonej” kategorii bakalii w pilotażowych sklepach sieci rośnie średnio 26 proc. rok do roku. Delikatesy Centrum wprowadziły także dwie nowe marki własne w kategoriach do tej pory zdominowanych przez dyskonty.

Remodeling Delikatesów Centrum objął już niemal 170 placówek

Od początku projektu, który wystartował w połowie 2021 r., remodeling sieci objął już niemal 170 placówek. Remodelowane sklepy odnotowują wysoką dynamikę wzrostu w długim okresie – ponad 18 proc. rok do roku – i 8 proc. wzrost liczby transakcji. Wzrasta również udział paragonowy i wartościowy dla strategicznych kategorii świeżych, będących wizytówką Delikatesów Centrum (nabiał, mięso, warzywa i owoce, pieczywo).

– Jedną ze zmian wprowadzanych przez nas w ramach remodelingu placówek jest optymalizacja układu wnętrza, usprawniająca ścieżkę zakupową klienta. Na front sklepu przenieśliśmy strefę warzyw i owoców, a także dołączyliśmy do niej regał z bakaliami – w odpowiedzi na zmiany konsumpcji tej kategorii jako uzupełnienia zrównoważonej diety i zdrowej przekąski. W pilotażowych sklepach przełożyło się to na średnie wzrosty w kategorii bakalii w wysokości 26 proc. rok do roku. Wyniki mówią same za siebie, dlatego rozpoczynamy wdrażanie tego rozwiązania w kolejnych placówkach – mówi Michał Groniewski, Dyrektor ds. Marki Własnej i Rozwoju Sklepów w sieci Delikatesy Centrum.

Nowe marki własne – alternatywa dla dyskontów

Chociaż do tej pory świeża pizza była domeną dyskontów – aż 90% tego produktu sprzedaje się właśnie w tym formacie – Delikatesy Centrum podjęły wyzwanie i wprowadziły w swoich sklepach nową markę własną Mia Trattoria. To oferta trzech rodzajów świeżej pizzy i lasagne wysokiej jakości z prawdziwymi, włoskimi pomidorami. Z kolei Bakadelio, marka własna bakalii w Delikatesach Centrum, to od sierpnia 12 produktów, w tym dedykowana przekąskom linia Bakadelio Snacks. Do końca tego roku planowane jest rozszerzenie oferty do 19 produktów.

Delikatesy Centrum w ramach kampanii marketingowej nawiązały współpracę z influencerem Jurkiem Sobieniakiem.