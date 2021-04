Eurocash rozpoczął przegląd opcji strategicznych. Cel - maksymalizacja wartości firmy

Profesjonalista z branży 2021-04-02 15:42:19

Moja propozycja (gratis): Zlikwidować C&C (część sprzedać, część przekształcić w Centra Mikrofulfillment). Przeprowadzić ekspansję Frisco.pl do wszystkich miast w Polsce powyżej 150 tys. mieszkańców. Zrestrukturyzować sieć detaliczną (doinwestować Delikatesy Centrum), resztę marek wygasić. Połączyć biznes dystrybucyjny (Dystrybucja, Serwis i Alkohole). Zdecydować, czy Gastronomia to strategiczny rynek, czy nie i stosownie inwestować w dostawy do HoReCa....