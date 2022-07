Eurocash: Storck, Lindt & Sprüngli, Mondelēz, DeCare, Barilla i Unilever faworyzują duże sieci

Grupa Eurocash monitoruje warunki współpracy oferowane przez producentów publikując Ranking Równi w Biznesie.

– Polska to bez wątpienia kraj przedsiębiorczy. Aż 99,8 proc. firm w naszym kraju należy do sektora MŚP, generując praktycznie połowę naszego PKB. Co ważne, znakomita część przedsiębiorców działa lokalnie, zasilając swoją pracą i podatkami regiony, w których działają. Wspieranie ich jest niezwykle ważne, a już szczególnie w czasach, gdy musimy bardzo mocno skupić się na pobudzaniu polskiej gospodarki. To właśnie działanie na rzecz budowania konkurencyjności lokalnych przedsiębiorców leży u podstaw misji Grupy Eurocash. Aktywnie udzielamy się w tym obszarze, m.in. właśnie poprzez Ranking Równi w Biznesie. W naszym cokwartalnym zestawieniu sprawdzamy, jakie warunki współpracy producenci oferują kanałowi niezależnemu, a jakie centralnie zarządzanym sieciom dyskontów i supermarketów. Ranking jest dla nas także cennym narzędziem w rozmowach w dostawcami – podkreśla Małgorzata Obrębska, Dyrektor Działu Zakupów Centralnych i Marki Własnej w Grupie Eurocash.

Warunki bez zmian, gdy na rynku rewolucje

Ranking Równi w Biznesie sprawdza, jak wygląda strategia cenowa oraz dystrybucyjna największych producentów FMCG w Polsce. Jak pokazuje najnowsza edycja zestawienia, bazująca na danych za I kw. 2022 r., rynek niezależny dalej zmaga się z dyskryminującymi warunkami współpracy w porównaniu do dyskontów i centralnie zarządzanych sieci handlowych.

Eurocash podaje, że w dużym formacie uprzywilejowana jest przede wszystkim kategoria słodyczy. Wśród produktów znacznie tańszych w dyskontach i supermarketach przeważają praliny, czekolady i słodkie, paczkowane wypieki – chodzi tu o producentów takich jak: Storck, Lindt & Sprüngli czy Mondelēz International. Lepsze warunki cenowe dyskontom i supermarketom oferuje także producent konserw i makaronów DeCare.

Kanał wielkoformatowy faworyzują także firmy, które oferują centralnie zarządzanym sieciom handlowym produkty dedykowane, a więc takie, których konsument nie dostanie nigdzie indziej. Do tego grona niezmiennie należy producent makaronów Barilla, producent musztard McCormick, producent herbat USP Zdrowie i producent środków do prania Unilever.

– Oferowanie sprawiedliwych warunków segmentowi niezależnemu to dużo bardziej racjonalne i długofalowe działanie, do którego chcemy przekonać dostawców. W ten sposób nie tylko zapewnią sobie lepsze dotarcie ze swoimi wyrobami do konsumentów w całym kraju, ale także wesprą rozwój lokalnych sklepów, a więc zyskają jeszcze mocniejszy kanał dystrybucji. To z resztą kanał, który konkuruje z dużymi graczami na rynku m.in. bliskością klienta i rozpiętością asortymentu, dlatego inwestowanie w niego w naszej opinii jest korzystne dla producentów – komentuje Małgorzata Obrębska.

Produkty dedykowane - także na rynku niezależnym

Jednym z kryteriów oceny w ramach Rankingu Równi w Biznesie jest oferta produktów dedykowanych dla danego kanału sprzedaży. Od lat Eurocash obserwuje trend, który pokazuje, że takie produkty powstają głównie dla dużych sieci dyskontów. Warto jednak zwrócić uwagę na dostawców, którzy zaczynają dostrzegać potencjał sklepów lokalnych w tym obszarze. Przykładem może być współpraca firmy Carlsberg z Grupą Eurocash. Do sprzedaży w sklepach pod szyldami: Delikatesów Centrum, Groszka, Lewiatana, Euro Sklepu, ABC i Gamy trafiły dedykowane piwa marki Okocim: smakowe w wariantach Mocna Wiśnia oraz Grejpfrut z Limonką (w butelce), a także piwo jasne 0% dostępne w butelce i puszce. Produkty są także dostępne na platformie eurocash.pl, na której zaopatrywać mogą się właściciele sklepów współpracujących z Grupą.

– Współpraca z firmą Carlsberg to dla nas dowód na to, że produkty dedykowane, dotychczas dostępne głównie dla dyskontów i wielkich sieci hipermarketowych, niosą ogromny potencjał także w kanale niezależnym. Mamy nadzieję, że inni dostawcy podążą tym wzorem, do czego mocno ich zachęcamy – podsumowuje Małgorzata Obrębska.