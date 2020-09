Eurocash: W czasie epidemii zapobiegliśmy podnoszeniu cen

- Epidemia koronawirusa to duży sprawdzian dla wszystkich przedsiębiorców. Ta trudna sytuacja pokazała, że współpraca z silnym partnerem w ramach systemu franczyzowego, partnerskiego lub agencyjnego w tak niepewnych czasach stanowi skuteczną ochronę dla prowadzonego biznesu - uważa Pedro Martinho, członek zarządu Grupy Eurocash.

- Wielu producentów chciało skorzystać z sytuacji kryzysowej i podnosiło ceny. My od początku negocjowaliśmy z dostawcami i współpracowaliśmy z UOKiK, by nie dochodziło do nadużyć związanych z nagłym podnoszeniem cen - dodaje przedstawiciel Eurocashu.

Grupa Eurocash opublikowała raport „Sieć Społecznego Zaangażowania Grupy Eurocash w walce z COVID-19”