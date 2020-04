Eurocash zatrudni ponad 2 000 pracowników

Eurocash rusza z wielką rekrutacją, fot. za flickr.com

Grupa Eurocash rozpoczyna intensywną kampanię rekrutacyjną. Spółka szuka pracowników do pracy w sklepach, hurtowniach i centrach dystrybucyjnych w całej Polsce.

- Jesteśmy największą polską firmą zajmującą się hurtową i detaliczną dystrybucją produktów FMCG. W obecnych warunkach cała nasza organizacja pracuje na zwiększonych obrotach. Potrzebujemy dodatkowych rąk do pracy, dlatego aktualnie poszukujemy ponad 2 000 pracowników. Rekrutujemy do pracy w naszych hurtowniach, centrach dystrybucyjnych i sklepach, jak również do placówek naszych klientów, którzy zmagają się z brakami kadrowymi. W obecnych warunkach naszym priorytetem jest zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Na bieżąco we wdrażaniu najlepszych praktyk wspieramy również naszych klientów – mówi Katarzyna Kopaczewska, członek zarządu Grupy Eurocash.



Eurocash poszukuje pracowników do 180 hurtowni spożywczych cash&carry do pracy na kasie, przy wykładaniu towarów, rozładunku dostaw i do obsługi wózków widłowych. Magazynierów, operatorów wózków widłowych i pracowników administracji magazynowej do 15 centrów dystrybucyjnych.

Pracowników do sklepów spożywczych działających w ramach sieci Delikatesy Centrum, Lewiatan, Groszek, Gama, Euro Sklep i abc.

Firma stworzyła specjalną infolinię: osoby zainteresowane podjęciem pracy, powinny zadzwonić na pod nr 507 001 051, lub napisać na pracaweurocash@eurocash.pl. Po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy rekrutacyjnej, kandydaci, w zależności od doświadczenia zawodowego, kompetencji i lokalizacji, zostaną skierowani do odpowiedniej placówki.



Grupa Eurocash działa na polskim rynku od 25-lat i zatrudnia aktualnie 22,5 tys. osób, co czyni ją 7. największym pracodawcą w naszym kraju. Ponad 80 000 przedsiębiorców prowadzi małoformatowe sklepy detaliczne w ramach takich sieci franczyzowych jak: Delikatesy Centrum, abc, Lewiatan, Groszek, Gama czy Euro Sklep. Łącznie blisko 15 proc. żywności sprzedawanej w polskich sklepach przechodzi przez centra dystrybucyjne i hurtownie Grupy Eurocash.