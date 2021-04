Euromonitor: Aplikacja pomoże Biedronce poznać preferencje konsumentów

Biedronka ma od dawna pozycję lidera w Polsce, fot. materiały prasowe

Marija Milasevic, Senior Consultant w Euromonitor International, komentuje sytuację Biedronki przed publikacją wyników finansowych firmy za I kwartał 2021 roku.

Biedronka (Jeronimo Martins Polska SA) ma od dawna pozycję lidera w Polsce, obejmując 25,7 proc. całkowitej sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych w ujęciu wartościowym w Polsce w 2020 roku i 22% w całkowitym handlu spożywczym z uwzględnieniem kanału tradycyjnego. Drugi gracz na polskim rynku Lidl jest daleko w tyle, obejmując zaledwie 8% rynku spożywczego w kraju - wynika z danych Euromonitor International. Przewaga Biedronki została jeszcze wzmocniona przez pandemię COVID-19, dzięki szybkiemu dostosowaniu się do ograniczeń związanych z lockdownem, silnym kampaniom cenowym oraz dogodnym lokalizacjom bliżej konsumentów. W 2020 roku Biedronka nawiązała współpracę z Glovo w 20 największych miastach w Polsce, umożliwiając sprzedaż online i dostawę do domu szeregu produktów. Ponadto, firma kontynuuje otwieranie nowych sklepów w Polsce w latach 2020-2021. Na jesień 2021 roku sieć zapowiedziała uruchomienie aplikacji mobilnej. Z powstającą aplikacją ma zostać zintegrowana karta lojalnościowa Moja Biedronka, która obecnie ma ok. 10 mln użytkowników. Przeniesienie karty lojalnościowej do aplikacji ma zwiększyć możliwości oferowania klientom nowych form promocyjnych, pozwolić na lepsze poznanie preferencji i oczekiwań zakupowych konsumentów.

Dyskonty są najszybciej rozwijającym się i już wiodącym kanałem spożywczym w Polsce. W ujęciu wartościowym kanał wzrósł w 2020 roku o 11% i osiągnął ponad 35% udziałów całkowitej sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych w Polsce. Popularność wyżej wymienionego kanału dotyczy całej Europy, ale Polska ma najwyższą penetrację dyskontów wśród krajów Europy Wschodniej. Głównym czynnikiem rozwoju dyskontów w kraju jest racjonalność - pod względem ceny, asortymentu, lokalizacji i jakości produktów. Dyskonty odpowiadają na bieżące potrzeby konsumentów, oferując najlepszy stosunek ceny do jakości. Ponadto dyskonty aktywnie rozwijają swoją obecność w omnichannel, wprowadzając aplikacje mobilne, opcje dostawy online, współpracę z dostawcami zewnętrznymi itp. W 2020 roku w Polsce tylko e-commerce spożywczy osiągnął lepsze wyniki niż dyskonty. Wartość sprzedaży artykułów spożywczych online wzrosła o ponad 100% - wynika z danych Euromonitor International.