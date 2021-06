Euromonitor: Przyszłość detalu to omnichannel

Xxxx 2021-06-09 18:27:41

Co oni chcą ratować. Skoro tyle sklepów ma problemy to znaczy że nie jest to wina sklepu (kierownictwa czy też personelu) . Jest to problem całego zarządu na niższym szczeblu którzy nie mają pojęcia codo chandlu. Marketing i dział chandlowy też leży. Powolne pozbywanie centrali z dowcawcami też swoje robi. Klient idąc do sklepu obok zrobi te same zakupy a zapłaci 20 zł mniej niż DC. Wasze promocje są słabe i powtarzają się średnio co 2 tyg i macie może że 2 produkty w gazetce tańsze od konkurencji Biedronki,, Lidla itp to tam trzeba dać koło ratunkowe. A co zrobiliście z pieniędzmi z Tarczy covidowejnawet sklepow nie odkazaliscie jak pół załogi była chora i sklep był zamknięty badzi była jedna zmiana. Mowa tu o dezyfekcji towaru na półkach itp nie woskach i kasach co pracownicy w swoim zakresie robili.