EUROSPAR zastąpił Piotra i Pawła w CH Manhattan w Gdańsku

fot. Wasz Sklep SPAR

Były sklep Piotr i Paweł działający w CH Manhattan w Gdańsku przeszedł rebranding i od 31 marca działa pod logo EuroSPAR. Placówka o powierzchni sprzedaży 1257 mkw. oferuje klientom szeroką gamę produktów.



Sieć zarządzana przez Wasz Sklep SPAR przekroczyła 210 placówek. W województwie pomorskim posiada 9 placówek.

W sklepach SPAR w związku z pandemią obowiązuje jeszcze częstsza dezynfekcja stanowisk pracy, kas i terminali. Sieć zamówiła także specjalne przyłbice na twarz, które są dystrybuowane do zespołów pracujących w sklepach SPAR. Odbywają się szkolenia w zakresie procedur, wprowadzono także rotacyjne zmiany załogi sklepów oraz skrócenie godzin pracy.

Wasz Sklep SPAR rozpoczął także montaż barier ochronnych wykonanych z płyt pleksi. Osłony zostaną wdrożone nie tylko na stanowiskach kasjerów, ale także przy stoiskach z wędlinami i serami oraz przy kasach alkoholowych. W sklepach, które przed rebrandingiem działały pod szyldem Piotra i Pawła – z uwagi na ich wielkość – bariery ochronne montowane są przy 3 kasach głównych, przy stoisku informacyjnym i punkcie monopolowym oraz przy cukierni. Obok lad z wędlinami i serami na podłodze zaznaczone są miejsca, w których stanąć może obsługiwany klient – tak, aby oddzielała go od pracownika sklepu osłona z pleksi.

W sklepach SPAR Partnerom zarekomendowano ograniczenie ekspozycji produktów na wagę – w sklepach owoce i warzywa będą dostępne we wcześniej przygotowanych opakowaniach i zachęca się klientów do wyboru pakowanych artykułów spożywczych.