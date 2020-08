Eurospar zastępuje Piotra i Pawła w Gdańsku

Nowy Eurospar mieści się w pobliżu Uniwersytetu Gdańskiego, fot. mat. pras.

Sieć sklepów SPAR otworzyła nowy sklep w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 471. Dla klientów dostępne jest 1046 mkw. sali sprzedaży. Nowa placówka pod szyldem EUROSPAR powstała w wyniku procesu rebrandingu sieci delikatesów Piotr i Paweł.

- Nasze sklepy z założenia mają być maksymalnie dopasowane do oczekiwań klientów w miejscu, w którym działają. Najważniejsze dla nas jest, by być blisko lokalnych społeczności. Taki model działania – przy wsparciu naszych partnerów detalicznych – wprowadzamy w całej Polsce. Dla klientów oznacza to szeroką ofertę produktów świeżych, atrakcyjne promocje – ale też możliwość zakupu wyrobów z regionu – od polskich, sprawdzonych producentów – powiedział Rob Philipson, członek zarządu SPAR Group.

SPAR dokładnie analizuje potrzeby i oczekiwania klientów sklepów w danej lokalizacji. Spółka zakłada dysponowanie 400 sklepami w Polsce w ciągu pięciu lat.