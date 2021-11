Excellence z zyskiem na poziomie 2,39 mln zł

W wynikach są konsolidowane dane spółki Health Medica, specjalizującej się w produkcji i sprzedaży suplementów diety – w której Excellence nabył 51% udziałów.

W styczniu 2021 roku zarząd Excellence podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do przeniesienia notowań akcji spółki z NewConnect na rynek regulowany GPW – prospekt emisyjny został już złożony w KNF.

"Jesteśmy najlepsi w liquidach"

„W 2021 roku bardzo rozszerzyliśmy kanały sprzedaży i tym samym zwiększyliśmy skokowo przychody. Nasza podstawowa działalność – czyli produkcja soków i syropów – jest mocno skalowalna i jesteśmy gotowi na to, by natychmiast dopasować się do większych zamówień czy wprowadzać nowe produkty i serie na rynek. Dlatego możemy szukać nowych obszarów i nisz, w których wykorzystamy nasze przewagi konkurencyjne – jak w obszarze konopi czy zdrowia. Produkty na bazie konopi to bardzo perspektywiczny rynek, na którym możemy zbudować silną pozycję. Jesteśmy najlepsi w liquidach i w tym segmencie chcemy być liderem w produktach konopnych. Dlatego podejmujemy działania, które pozwolą zrealizować taką strategię: powołaliśmy spółkę Excellence Cannabis, która będzie specjalizować się w produkcji wyrobów z olejem cannabis oraz na kryształach CBD – produktów spożywczych, kosmetycznych i suplementów diety. Ponadto zainwestowaliśmy w 10% akcji spółki Polskie Konopie. Będzie ona produkowała artykuły spożywcze z dodatkiem konopi, suplementy diety, a także rozpocznie sprzedaż wyrobów farmaceutycznych i medycznych oraz kosmetyków na bazie konopi. Naszym celem jest opracowanie unikatowych produktów, uruchomienie kanałów sprzedaży i bezpośredniego dotarcia do odbiorcy, a także w przyszłości bazowanie na własnych surowcach. W połączeniu z możliwościami Health Medica, która jest w Grupie Excellence i pracuje nad nowoczesną platformą internetowej sprzedaży suplementów diety, widzimy istotne synergie i możliwości rozwoju w nowych segmentach” – powiedział Dariusz Polinceusz, prezes Excellence.

Kluczowe wydarzenia w 2021 roku

Do najważniejszych wydarzeń należą:

- Umowa Health Medica na dostawę produktów na rzecz OTCF S.A. o łącznej wartości 2,35 mln zł. Współpraca ma charakter długoterminowy. W ramach umowy Health Medica dostarczy prozdrowotne wyroby witaminowe o unikatowych recepturach, niedostępne jak dotąd na polskim rynku.