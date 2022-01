Fala Omikronu. Czy handel jest gotowy?

- W tej chwili nie mamy sygnałów, żeby brakowało pracowników w branży handlu. Zarówno teraz, jak i przy poprzednich falach pandemii sklepy są przygotowane do działania – dbają o bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników. Handel jako sektor strategiczny zapewni Polakom produkty pierwszej potrzeby, tak jak robi to nieprzerwanie i skutecznie od dwóch lat. W razie wzrostu zakażeń zapewne każdy sklep będzie musiał opracować nowy grafik i dostosować go do sytuacji - mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Jego zdaniem konsumenci dostrzegają w tym trudnym okresie zalety bliskości oraz miejsc gdzie nie ma dużo ludzi – dlatego szczególna rola przypada małym sklepom. - Stają one podstawowym miejscem robienia codziennych zakupów, a w okresie pandemii często głównych zakupów. Sklepy szybko wprowadziły zaostrzone procedury dotyczące zasad higieny i konsekwentnie ich przestrzegają niejednokrotnie wychodząc nawet dalej niż wymagają tego przepisy. Cały czas dbają też o to, aby klienci przestrzegali tych reguł - podkreśla Maciej Ptaszyński.

Czy handel poradzi sobie z piątą falą pandemii?

Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji również zaznacza, że na ten moment handel nie odnotowuje zwiększonej absencji pracowników z powodu zakażeń COVID-19.

– Podczas poprzednich fal pandemii, dzięki wdrożeniu maksymalnych środków bezpieczeństwa, branża skutecznie ochroniła swoich pracowników przed zakażeniami. Zainwestowała dotąd w bezpieczeństwo sanitarne pracowników i klientów ponad 420 mln zł. Jako branża, mamy świadomość większej zakaźności wariantu Omikron, toteż podczas bieżącej fali pandemii dołożymy wszelkich starań, by – poprzez obowiązujące w naszych placówkach handlowych rygorystyczne procedury sanitarne – zminimalizować ryzyko transmisji wirusa na terenie sklepów i chronić w ten sposób naszych pracowników przed infekcją. Apelujemy także nieustająco do klientów o odpowiedzialną postawę i przestrzeganie w sklepach zasady DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka) oraz zachęcamy do szczepień - mówi szefowa POHiD.

Jakich działań odgórnych oczekuje w tej chwili handel?

- Handel z niecierpliwością oczekuje na wejście w życie z końcem stycznia nowelizacji ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Zaproponowane w ustawie uproszczenia w zatrudnianiu obcokrajowców są efektem dialogu rządu z biznesem, w tym z Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji. Liczymy, że dzięki zawartym w ustawie rozwiązaniom łatwiej będzie firmom uzupełniać niedobory kadrowe wynikające nie tylko z pandemii, ale także z procesów demograficznych - dodaje Renata Juszkiewicz.

- Jesteśmy świadkami gestów wielu firm, które wspierają działania w walce z epidemią i zapewne będą to robić po niej. Niestety problemem jest konstrukcja polskiego prawa. Polskie przepisy dotyczące podatku VAT wymagają od darczyńcy przekazującego produkty na rzecz organizacji pożytku publicznego zapłacenia VAT-u. Pomnażanie strat jest sprzeczne z ideą działalności gospodarczej. Tak naprawdę trudno przewidzieć jakie produkty, którym organizacjom mogą się przydać. Z pewnością polskie przepisy wymagają zmiany, aby przedsiębiorcy mieli opłacalną ekonomicznie możliwość robienia darowizn na rzecz potrzebujących. Ten problem był od zawsze, ale pandemia tylko go uwypukliła i pokazała absurdalność przepisów, że bardziej opłaca się wyrzucić niż oddać. Chęć pomocy ze strony firm jest, ale wymaga wsparcia ze strony rządu - ocenia Maciej Ptaszyński.